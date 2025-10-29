NTV’den atılan Hüseyin Günay: Malûm olayın kitabını hazırlıyorum





‘GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşmüş, görüşmede Trump’ın kullandığı ifadeler ile yapılan anlaşmalar kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.Bu tartışmalara sonradan bir yenisi eklenmiş, Trump-Netanyahu görüşmesini takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubu ile sohbeti kameralara yansımıştı. Her iki basın mensubu da kameraların kendilerini çektiğinden habersiz yaptıkları sohbette Türkiye heyetinin Trump ile görüşmesinden bir kazanımla çıkmadığını konuşuyordu.Konuşmanın sosyal medyada servis edilmesinden sonra Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurmuş, sonra da hesabını kapatmıştı.Yaşananlardan sonra NTV, Hüseyin Günay’ı işten çıkarmıştı. Günay, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!” dedi. Günay’ın paylaşımı şöyle:“Selamlar, herkese kolay gelsin. Tebrik mesajlarınız için çok teşekkür ederim, oğlumuz Atlas’la aşk yaşıyoruz:) İsteyen herkesin evlat sevgisini tatmasını dilerim. Ayrıca, destek mesajlarınız için minnettarım. Güç verdiler.Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!! Gazetecilik yapmaya doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim.”