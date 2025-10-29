Samanyolu Haber /Gündem / NTV’den atılan Hüseyin Günay: Malûm olayın kitabını hazırlıyorum /29 Ekim 2025 18:21

NTV’den atılan Hüseyin Günay: Malûm olayın kitabını hazırlıyorum

Netanyahu–Trump görüşmesi sırasında habersiz kayda alınan konuşması sonrası NTV'deki işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, süreci kitaplaştırmak için yayınevleriyle görüştüğünü belirtti. Günay “Söyleyecek, anlatacak çok şey var” dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşmüş, görüşmede Trump’ın kullandığı ifadeler ile yapılan anlaşmalar kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Bu tartışmalara sonradan bir yenisi eklenmiş, Trump-Netanyahu görüşmesini takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubu ile sohbeti kameralara yansımıştı. Her iki basın mensubu da kameraların kendilerini çektiğinden habersiz yaptıkları sohbette Türkiye heyetinin Trump ile görüşmesinden bir kazanımla çıkmadığını konuşuyordu.

Konuşmanın sosyal medyada servis edilmesinden sonra Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurmuş, sonra da hesabını kapatmıştı.

‘GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Yaşananlardan sonra NTV, Hüseyin Günay’ı işten çıkarmıştı. Günay, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!” dedi. Günay’ın paylaşımı şöyle:

“Selamlar, herkese kolay gelsin. Tebrik mesajlarınız için çok teşekkür ederim, oğlumuz Atlas’la aşk yaşıyoruz:) İsteyen herkesin evlat sevgisini tatmasını dilerim. Ayrıca, destek mesajlarınız için minnettarım. Güç verdiler.

Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!! Gazetecilik yapmaya doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NTV’den atılan Hüseyin Günay: Malûm olayın kitabını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:59