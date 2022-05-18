NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti.



Bir müddettir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu.



NTV HABERİ BÖYLE DUYURDU



"Bugün NTV ailesinin acı günü. Maalesef hepimizi kahreden haberi aldık bugün. Uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece ekranı değil, nice anıları paylaştığımız, güzel yüzlü, güzel kalpli, güzel ruhlu arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u, kaybettik.



Türkiye onu güler yüzü, güzel sesiyle tanıdı. Yıllarca NTV ekranlarından milyonlarca insana ulaştı. Yakından tanıyanlarsa kalbinin de yüzü kadar güzel olduğunu anlattı.



Mesai arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt daha 39 yaşındaydı. Uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlü bir savaşçıydı, direndi, hem de çok direndi.



Özlem, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuydu. Mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV ailesine katıldı. Türkiye birçok haberi onun sesinden duydu.



NTV ekranlarında kimi zaman güne onunla başladık kimi zaman geceyi onunla bitirdik. Bazen bir umut öyküsünü, bazen bir felaket haberini duyurdu. Mesleğindeki başarısı birçok ödülle taçlandırıldı.



9 yaşındaki oğlu Tibet onun için her şeyden önce gelirdi.



Hastalık teşhisi 4 yıl önce konuldu. Özlem, mesleğine öyle tutkuyla bağlıydı ki kemoterapiye devam ederken bile stüdyodan uzak kalmak istemedi, çalıştı. Tedavisi olumlu ilerledi, tam iyileşti derken, hastalık yeniden nüksetti.



Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız. Hatırlayacağız ne demek, unutmayacağız."



Sarıkaya’nın vefatının ardından sosyal medyada birçok başsağlığı mesajı paylaşıldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter’dan, “NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” diye yazdı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve NTV’ye başsağlığı diliyorum” paylaşımında bulundu.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce “NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve kurumuna sabır ve baş sağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "NTV’nin başarılı spikerlerinden Özlem Sarıkaya’nın, bir süredir mücadele ettiği kanser sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiasına baş sağlığı dilerim." dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah’tan rahmet diliyoruz… Mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin başı sağolsun… #NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz…" paylaşımında bulundu.