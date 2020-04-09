Samanyolu Haber /Gündem / Nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye salgında dünyada kaçıncı sırada? /09 Nisan 2020 10:06

Nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye salgında dünyada kaçıncı sırada?

Nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye Koranavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

SHABER3.COM

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 46'ncı, can kaybı sayısında 41'inci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vaka sayısında 9'uncu, can kaybı sayısında 12’nci sırada bulunuyor.


Türkiye, dün (7 Nisan) nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 48’inci, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyordu. Mutlak rakamlarda ise dünkü yerini koruyor.  

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre İtalya’da özel konumlu bir devlet statüsü bulunan ve Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikan, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Vatikan’ı; San Marino, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, İspanya, İsviçre, İtalya, Monako ve Lihtenştayn izliyor. 

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; İspanya, Andorra, İtalya, Belçika, Fransa, Sint Maarten, İsviçre, Lüksemburg ve İsveç izliyor. 

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 38 bin 226 vaka ile dünyada 46'ncı; 812 ölüm ile 41'inci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

1-ABD
2-İspanya
3-İtalya
4-Fransa
5-Almanya
6-Çin
7-İran
8-Birleşik Krallık
9-Türkiye
10-Belçika
11-İsviçre
12-Hollanda
13-Kanada
14-Brezilya
15-Portekiz

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

1-İtalya
2-İspanya
3-ABD
4-Fransa
5-Birleşik Krallık
6-İran
7-Çin
8-Hollanda
9-Belçika
10-Almanya
11-İsviçre
12-Türkiye
13-Brezilya
14-İsveç
15-Kanada
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