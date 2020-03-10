Nüfusu 50 milyonun üzerinde olup da virüs görülmeyen iki ülke kaldı

Türkiye ve Etiyopya haricinde nüfusu 50 milyonun üzerinde olup vaka görülmeyen tek ülke olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de ilk defa yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanı Eteni Longondo, vakanın başkent Kinşasa'da bir hastanede karantina altında tutulduğunu, hastayla temas ettiği belirlenen kişilerin durumunun da izlendiğini kaydetti.





Reuters'ın haberine göre; Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longondo yaptığı açıklamada, birkaç gündür ülkede bulunan Belçika uyruklu kişiye yapılan testlerin pozitif çıktığını belirtti.





Longondo, vakanın başkent Kinşasa'da bir hastanede karantina altında tutulduğunu, hastayla temas ettiği belirlenen kişilerin durumunun da izlendiğini kaydetti.