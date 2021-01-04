Nüfusu azalan Güney Kore'de doğum alarmı

Güney Kore’de, 2020 yılında ilk kez doğum sayısından fazla ölüm kaydedildi. Bu durum, öncesinde de dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi olan Güney Kore’yi yeni önlemler almaya zorlayacak.







Geçen yıl 2019'a göre yüzde 10 düşüşle sadece 275 bin 800 bebek doğdu, 307 bin 764 kişi öldü.





Rakamlar, İçişleri Bakanlığı'nın nüfus politikasında köklü değişiklikler çağrısında bulunmasına yol açtı.





Azalan nüfus, ülkeler için büyük baskı oluşturuyor. Sağlık sistemlerine ve emekli maaşlarına olan talep arttıkça kamu harcamaları üzerindeki artan baskının yanı sıra, azalan genç nüfus aynı zamanda ekonomi üzerinde doğrudan etkisi olan işgücü kıtlığına da yol açıyor.





Geçen ay, lider Moon Jae-in, aileler için nakit teşvikler de dahil olmak üzere düşük doğum oranını yükseltmeyi amaçlayan bir program başlattı.





Program kapsamında, 2022'den itibaren doğan her çocuk, bebek bir yaşına gelene kadar aylık 300.000 won'luk ödemenin yanı sıra, doğum öncesi masraflarını karşılamaya yardımcı olmak için 2 milyon won (1850 dolar) nakit alacak. Teşvik, 2025'ten itibaren her ay 500.000 won'a çıkacak.





Bunun nedeni olarak büyük ölçüde Güney Kore'de kadınların iş ve diğer yaşam talepleri arasında bir denge kurmakta zorlanması gösteriliyor.





