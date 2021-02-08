Samanyolu Haber /Dünya / Nüfusun yüzde 40'ını aşılayan İsrail üçüncü karantinadan çıktı /08 Şubat 2021 10:03

Nüfusun yüzde 40'ını aşılayan İsrail üçüncü karantinadan çıktı

Nüfusunun yüzde 40'ını Covid-19'a karşı aşılayan İsrail, geçtiğimiz yıl 27 Aralık'tan bu yana uygulanan üçüncü karantinadan çıktı.

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Buna göre, market, eczane, fırın gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı işletmeler dışındaki tüm dükkanlar hizmet vermeye başladı. Seyahate getirilen bir kilometre sınırlaması da kaldırıldı.

Euronews'te yer alan habere göre aşılama kampanyasına ve sınırlama tedbirlerine rağmen Ocak, binden fazla ölümle İsrail'de salgının başlamasından bu yana en ölümcül ay oldu.

İsrail yönetimi, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 80 bine yaklaştı.

Tel Aviv yönetimi, 27 Aralık'ta 3. kez karantina uygulamasını başlatmış, ancak okullarda eğitime ara verilmemişti.

Ülkede, virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 96 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 687 bini aştı.

İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılama hızı yarı yarıya düştü

İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama hızı yarı yarıya düştü.

Clalit Sağlık Hizmetleri Aşılama Ekibi Müdür Kalanit Kaye, Yediot Aharonot gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'deki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama hızında ciddi düşüş yaşandığını kaydeden Kaye, "Aşılama kampanyasının başlangıcında, günde 100 bin ila 120 bin kişiyi aşılıyorduk ancak son birkaç gün içinde bu rakamların neredeyse yarısına ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşının ücretsiz olması ve birçok merkezde kolayca ulaşılabilmesine rağmen başvuru sayısındaki düşüşe anlam veremediğini vurgulayan Kaye, "Bazı kişiler aşının önemini anlamıyor. Ne yazık ki sosyal medyada ve basında çıkan yalan haberler zarar veriyor. Bazı kişiler Covid-19'dan yeterince korkmuyor çünkü neye yol açtığını bilmiyorlar. " değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı.

İsrail'de 4 Şubat'tan itibaren toplu aşılama 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 milyon 426 bin 810 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 16 bin 351 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
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