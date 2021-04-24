Nüfusunu aşılayan İsrail 'koronadan sıfır ölüm'ü yakaladı

Koronavirüsle mücadelede uygulanan aşı dozu 1 milyara yaklaşırken aşılamada en başarı ülkelerden biri olan İsrail’in geçtiğimiz gün Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşamadığı açıklandı.







İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 346 olarak kaldı.





Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmayan son tarihin 2020 yılının Haziran ayı olduğu belirtilirken Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Bu, sağlık sistemi ve İsrail vatandaşları için muazzam bir başarı. Birlikte corona virüsü ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.







Sağlık Bakanlığı 9 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 53’ünden fazlasının aşılandığını bildirirken Bloomberg verilerine göre ülkede halihazırda nüfusun yüzde 55,3’üne iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.





Geçen hafta İsrail'in en büyük hastanesi olan Sheba Tıp Merkezi'nin direktörü Eyal Leshem, ülkenin 'sürü dokunulmazlığına' yakın olabileceğini belirtti.





Nüfusun yaklaşık yüzde 55'i ikinci doz aşı oldu





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, sürü bağışıklığına ulaşılmadan önce bir popülasyonun en az yüzde 65-70'inin iki doz aşı olmasının gerektiğini belirtmişti.





19 Aralık’ta Kovid-19 pandemisiyle mücadelede aşılamaya başlayan İsrail’de iki doz aşı olan kişi sayısı nüfusun yüzde 55’ine karşılık gelen 5 milyonu aşarken, 300 binin üzerinde kişi de tek doz aşı oldu.





İsrail’de haftalık koronavirüs kaynaklı can kaybı ortalaması 4 olurken, ülkede karantina tedbirleri her geçen gün gevşetilmişti.