Samanyolu Haber /Gündem / Nüfusunun 2 katı ruhsatsız silah taşıyan şehirde neler oluyor? /02 Eylül 2025 20:31

Nüfusunun 2 katı ruhsatsız silah taşıyan şehirde neler oluyor?

Türkiye’de ruhsatsız silah sayısının 30 milyonu aştığı belirtiliyor. Uzmanlar, kadın cinayetlerinin büyük bölümünde bu silahların kullanıldığına dikkat çekiyor.

SHABER3.COM

İstanbul’da 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in öldürülmesi, Türkiye’de artan bireysel silahlanma sorununu bir kez daha tartışmaya açtı. Uzmanlara göre ülkede 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Cinayetlerin yalnızca yüzde 4’ünde ruhsatlı silah kullanıldığı belirtiliyor.

RUHSATSIZ SİLAHLAR İNTERNETTE SATILIYOR

Umut Vakfı verilerine göre, 3 bin 800 olayda 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti ve bu olayların yüzde 82’sinde silah kullanıldı. Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akcan, “2,5 milyon ruhsatlı silah var, fakat 30 milyondan fazla ruhsatsız silahın dolaşımda olduğu biliniyor” dedi.

Koruma ve Silah Eğitmeni Murat Aydın ise kuru sıkıdan dönme silahların internet üzerinden kolayca satın alınabildiğini belirtti. “Fiyatlar düşük olduğu için insanlar güvenlik gerekçesiyle bu silahları temin ediyor” diye konuştu.

YASAL DÜZENLEMELER YETERSİZ

Kasım 2023’te yürürlüğe giren yasa ile ruhsatsız silah taşımaya ağır hapis cezaları getirildi. Ancak uzmanlar bu düzenlemenin henüz istatistiklere yansımadığını vurguluyor.

90 BİN RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ve jandarma kayıtlarına göre, 1 Ocak – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 90 bin ruhsatsız silah ele geçirildi, 100 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı.

Uzmanlar, bireysel silahlanmanın önüne geçilebilmesi için silah satışlarının daha sıkı denetim altına alınması gerektiğini ifade ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nüfusunun 2 katı ruhsatsız silah taşıyan şehirde neler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:26:10