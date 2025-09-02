Nüfusunun 2 katı ruhsatsız silah taşıyan şehirde neler oluyor?

İstanbul’da 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in öldürülmesi, Türkiye’de artan bireysel silahlanma sorununu bir kez daha tartışmaya açtı. Uzmanlara göre ülkede 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Cinayetlerin yalnızca yüzde 4’ünde ruhsatlı silah kullanıldığı belirtiliyor.





Kasım 2023’te yürürlüğe giren yasa ile ruhsatsız silah taşımaya ağır hapis cezaları getirildi. Ancak uzmanlar bu düzenlemenin henüz istatistiklere yansımadığını vurguluyor.





Umut Vakfı verilerine göre, 3 bin 800 olayda 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti ve bu olayların yüzde 82’sinde silah kullanıldı. Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akcan, “2,5 milyon ruhsatlı silah var, fakat 30 milyondan fazla ruhsatsız silahın dolaşımda olduğu biliniyor” dedi.Koruma ve Silah Eğitmeni Murat Aydın ise kuru sıkıdan dönme silahların internet üzerinden kolayca satın alınabildiğini belirtti. “Fiyatlar düşük olduğu için insanlar güvenlik gerekçesiyle bu silahları temin ediyor” diye konuştu.Emniyet ve jandarma kayıtlarına göre, 1 Ocak – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 90 bin ruhsatsız silah ele geçirildi, 100 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı.Uzmanlar, bireysel silahlanmanın önüne geçilebilmesi için silah satışlarının daha sıkı denetim altına alınması gerektiğini ifade ediyor.