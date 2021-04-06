Samanyolu Haber /Dünya / Nükleer anlaşmayı kurtarma görüşmelerinden olumlu sinyal /06 Nisan 2021 23:17

Nükleer anlaşmayı kurtarma görüşmelerinden olumlu sinyal

İran’la nükleer anlaşmanın imzacıları arasında anlaşmanın kurtarılmasına yönelik Viyana’da yürütülen müzakerelerin “yapıcı” geçtiği belirtildi. Taraflar Cuma günü müzakerelere devam edecek.

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İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında 2015 yılında imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı kurtarmak amacıyla taraflar Salı günü Viyana'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, müzakerelerden sonra yaptığı açıklamada görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek tarafların müzakerelere Cuma günü devam edeceğini söyledi. Arakçı, Tahran'ın uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirme faaliyetini durdurması karşılığında, ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilen diğer ülkelerdeki 1 milyar dolarlık mali varlığının serbest bırakılması teklifine ise olumsuz yanıt verdiğini açıkladı.

Rusya'dan da müzakerelere ilişkin olumlu bir açıklama geldi. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, müzakerelerin başarılı geçtiğini, ancak anlaşmayı yeniden hayata geçirmenin zaman alacağını ifade etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bunun için ne kadar zaman gerektiğini kimsenim bilmediğini yazan Ulyanov, önemli olanın sürecin başlaması olduğunu belirtti.

Biden dönemiyle yeniden yeşeren umutlar

ABD, 2015 yılında imzalanan anlaşmadan 2018'de Donald Trump'ın Başkanlık döneminde tek taraflı olarak çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuştu. İran bu adım üzerine nükleer faaliyetlerini hızlandırırken anlaşmanın diğer imzacıları Çin, Fransa, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya anlaşmayı kurtarma yönünde girişimlerde bulundu.

Trump'ın ardından nükleer görüşmelerin sürdürülmesine ilişkin olumlu görüş beyan eden Joe Biden'ın ABD Başkanlık koltuğuna oturmasıyla anlaşmanın kurtarılması umutları da yeniden artmıştı. Geçen hafta anlaşmanın geleceğinin masaya yatırılacağı görüşmeler için Tahran ve Washington'dan yetkililerin de 6 Nisan'da Viyana'ya gideceği bildirilmiş, ancak iki ülke temsilcilerinin biraraya gelmeyecekleri ifade edilmişti. Amaçlarının yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını nihayete erdirmek ve buna paralel olarak nükleer önlemlerin devreye sokulması olduğunu ifade eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "İran - ABD görüşmesi olmayacak. Buna gerek yok"  ifadelerini kullanmıştı.
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