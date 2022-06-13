Dünya genelinde nükleer silahlar ve kullanımı Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında daha çok konuşulmaya başlanırken, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporunda nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artmasının beklendiği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yeni araştırmasına göre, nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yeni araştırmasına göre, nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor.

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nükleer silahlı 9 devlet arasındaki gerilimi artırdığı ve bu silahların kullanılma riskinin son yıllardaki en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.Küresel nükleer savaş başlığı sayısının bu yıl bir önceki yıla göre 13 bin 80 gerilediği vurgulanan raporda, buna gerekçe olarak eskiyen savaş başlıklarının sökülmesi gösteriliyor.Rapora göre, dünyada 9 nükleer güç olan ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore ve Pakistan'da tahminlere göre 2022 itibarıyla 12 bin 705 nükleer silah başlığı bulunuyor.Rusya 5 bin 997 ve AB ise 5 bin 428 ile ilk iki sırada yer alırken "nükleer füze denemeleri" tehditleriyle bilinen Kuzey Kore'nin ise yalnızca 20 nükleer silah başlığı bulunuyor. Hindistan ve Pakistan'ın ise nükleer cephaneliklerini genişletmeye devam ettiği kaydedildi.