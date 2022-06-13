Samanyolu Haber /Dünya / Nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor /13 Haziran 2022 21:41

Nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında nükleer dengeler de yeniden daha çok konuşulmaya başlandı. Moskova yönetiminin bir ara nükleer silah kullanımından da söz ettiği süreçte yayınlanan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporunda nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artmasının beklendiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Dünya genelinde nükleer silahlar ve kullanımı Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında daha çok konuşulmaya başlanırken, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporunda nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artmasının beklendiği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yeni araştırmasına göre, nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor.

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nükleer silahlı 9 devlet arasındaki gerilimi artırdığı ve bu silahların kullanılma riskinin son yıllardaki en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

Küresel nükleer savaş başlığı sayısının bu yıl bir önceki yıla göre 13 bin 80 gerilediği vurgulanan raporda, buna gerekçe olarak eskiyen savaş başlıklarının sökülmesi gösteriliyor.

Rapora göre, dünyada 9 nükleer güç olan ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore ve Pakistan'da tahminlere göre 2022 itibarıyla 12 bin 705 nükleer silah başlığı bulunuyor.

Rusya 5 bin 997 ve AB ise 5 bin 428 ile ilk iki sırada yer alırken "nükleer füze denemeleri" tehditleriyle bilinen Kuzey Kore'nin ise yalnızca 20 nükleer silah başlığı bulunuyor. Hindistan ve Pakistan'ın ise nükleer cephaneliklerini genişletmeye devam ettiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor Sonraki Haber >>

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

“Bir tane çarpacaksın”

“Bir tane çarpacaksın”

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:49:39