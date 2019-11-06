Nükleer depoya düşen karınca kolonisi hayatta kalmayı başardı

Polonya'da Sovyet sonrası bir nükleer deposuna düşen karınca kolonisi yıllarca hayatta kalmayı başardı. Araştırmacılar koloninin, stratejik biçimde kendi türünün zayıf düşen mensuplarını yiyerek hayatta kaldığına inanıyor.





Karıncalar 2013'te, aynı depoda kış uykusuna yatan yarasaların sayımına yönelik bir yıllık çalışmalar sırasında keşfedildi. Araştırmacıların keşfettiği karınca kolonisi, tamamen işçi karıncalardan oluşması ve görünürde bir besin kaynağının bulunmaması sebebiyle sıra dışıydı.





Varşova'daki Polonya Bilimler Akademisi Müze ve Zooloji Enstitüsü'nden bilim insanları şimdi, büyüyen karınca topluluğunun bunu yamyamlık sayesinde başardığı sonucuna vardı. Buna göre söz konusu karıncalar, yer altındaki depoya açılan havalandırma borularının yakınında, yer seviyesinde yaşayan daha büyük bir koloninin tesadüfi uzantısı.





Bilim insanları ilk keşifte karıncaların sayısının bir milyona yakın olduğunu tahmin etmişti.





Independent Türkçe'deki Harry Cockburn imzası taşıyan habere göre bu durumun, çok sayıda karıncanın havalandırma borularından depoya düşmesi ve yuvalarına tırmanamaması sonucunda ortaya çıktığı belirtilmişti.





Aradan geçen birkaç yıl zarfında depodaki koloninin gelişmeye devam etmesi, araştırmacıları bunun nasıl mümkün olduğunu soruşturmaya yönlendirdi.





Yeni yayımlanan makalede Profesör Wojciech Czechowski ve Dr. István Maák, araştırmaları sonucunda ağaç karıncalarının deponun zemininde biriken ölü arkadaşlarını tükettiğini ortaya çıkardıklarını söyledi. Benzer bir davranış, doğada, protein içerikli besinin kıt olduğu ilkbahar mevsiminde sık görülüyor.





Komşu koloniler "karınca savaşları" olarak adlandırılan mücadelelerle hem sınırlarını belirliyor hem de taze cesetler sayesinde gıda temin ediyor.





Son araştırmalar da ağaç karıncaları arasında ceset tüketiminin düşünülenden daha yaygın olduğunu, hatta yuva arkadaşlarının bile (üstelik sadece kıtlık döneminde değil) önemli bir gıda kaynağı olabileceğini gösteriyor.





Yazarlar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:





"Bu araştırmayla birlikte, depodaki 'koloninin' yüzeydeki kaynak yuvadan gelen işçi karınca akışı ve kapana kısılan yuva arkadaşlarını tüketmeleri sayesinde hayatta kalarak çoğaldığını gösteriyoruz."





Bilim insanları 2016'da depoya bir köprü kurarak karıncaların asıl kolonilerine dönmelerine imkan tanıyan bir deney yaptı. İlk başta, yüzlerce karıncanın yuvaya erişimini sağlayarak, bunların asıl ve daha büyük koloni tarafından kabul gördüğünü gözlemlediler.





Bu başarıdan sonra köprü kalıcı hale getirildi. Depoya yapılan son ziyaretlerde, çok az karıncanın aşağıda yaşamayı sürdürdüğü görüldü. Büyük çoğunluğun asıl yuvaya döndüğü düşünülüyor.





Söz konusu araştırma, Hymenoptera Araştırma Dergisi'nde yayımlandı.