Samanyolu Haber /Teknoloji / Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı /12 Temmuz 2022 15:10

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı

Nükleer enerjiyle çalışan ve yapay zeka tarafından kontrol edilen uçan otel konsepti tanıtıldı. Sky Cruise adı verilen araç nükleer enerjisi sayesinde birkaç yıl havada kalabiliyor. Yapay zeka ile yönetilen ve 5 bin kişi kapasiteli uçan otelin 2040 yılında gökyüzünde olması planlanıyor.

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5 bin kişiyi ağırlayabilecek ve yıllarca havada kalabilecek otelin tasarımı tanıtıldı.  “Sky Cruise” adı verilen geleceğin otelinin nükleer enerjiyle çalıştırılacağı ve yapay zeka (AI) tarafından yönetileceği açıklandı.

Tony Holmsten ve Hussein  Al-Ghaili tarafından tasarlanan otelin tepesine inebilecek elektrikli ticari veya özel jetler aracılığıyla gidip gelmesiyle birlikte havada kalacağını belirtildi. 

Aynı zamanda, Sky Cruise'un karbon ayak izine sahip olamayacağı ve 20 elektrikli motor ile çalışacağı bildirdi.

BİRKAÇ YIL BOYUNCA HAVADA ASILI KALACAK

Tasarımcılar, "Nükleer enerji sayesinde, otelin yakıtı uzun bir süre boyunca bitmeyecek. Böylelikle birkaç yıl boyunca yere değmeden havada asılı kalabilecek” diye konuştu. 

Sky Cruise, birden fazla bar ve restorana, yüzme havuzlarına, seyir teraslarına, oyun odalarına ve bir sinema salonununa sahip olacak. 


Uçan otelin tasarımcıları ayrıca, yapay zekanın gemiyi yönlendirmenin yanı sıra, herhangi bir türbülansı tahmin edip önleyeceğini ve otelin  "türbülansın üzerinden kolaylıkla süzülmesini" sağlayacağını aktardı.

Öte yandan, tasarımın 2040 yılına kadar gerçeğe dönüştürülmesinin amaçlandığı duyuruldu.
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