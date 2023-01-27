Nükleer Santral yakınında patlamalar meydana geldi

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA









Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanları (IAEA) tehlike uyarısı yaparak, 26 Ocak akşamı Energodar'da (Santralin olduğu alan) patlama sesleri bildirdi.





Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarına atıfta bulunan Ukrayna medya haberlerine göre, Perşembe akşamı Zaporizhzhya nükleer santrali bölgesinde çok sayıda güçlü patlama meydana geldi. Ve acil tehlike uyarısında bulundu.





IAEA uzmanlarına göre, patlamalar Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin toprakları dışında meydana geldi. Ancak uzmanlar, patlamaların bölgedeki binaların camlarının sallandığını vurguladı.