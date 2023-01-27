Samanyolu Haber /Gündem / Nükleer Santral yakınında patlamalar meydana geldi /27 Ocak 2023 14:22

Nükleer Santral yakınında patlamalar meydana geldi

Ukrayna’nın Zaporozhya şehrindeki nükleer santral yakınında güçlü patlamalar duyulduğu bildirildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA


Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanları (IAEA) tehlike uyarısı yaparak, 26 Ocak akşamı Energodar'da (Santralin olduğu alan) patlama sesleri bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarına atıfta bulunan Ukrayna medya haberlerine göre, Perşembe akşamı Zaporizhzhya nükleer santrali bölgesinde çok sayıda güçlü patlama meydana geldi. Ve acil tehlike uyarısında bulundu.

IAEA uzmanlarına göre, patlamalar Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin toprakları dışında meydana geldi.  Ancak uzmanlar, patlamaların bölgedeki binaların camlarının sallandığını vurguladı.
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