'Nükleer santralde hasar olmadı'

Rusya’nın Mersin Akkuyu’da inşa ettiği nükleer enerji santraline ilişkin yapılan açıklamada, santral inşaatının planlanan şekilde inşaasına devam edildiği bildirildi. Belirgin bir hasara rastlanmadığı ve endişe edecek bir durumun olmadığı söylendi.



Rosatom'un proje şirketi Akkuyu Nükleer, depremin ardından Türkiye'de Akkuyu nükleer santral inşaatının devam ettiğini söyledi.



Rosatom tarafından yapılan açıklada, büyük depremin olduğu Pazartesi günü Akkuyu nükleer santral sahasında yaklaşık 3 şiddetinde artçı sarsıntılar kaydedildiği, ancak bunlar bina yapılarına, vinçlere veya diğer ekipmanlara zarar vermediği, inşaat ve montaj işlemlerinin devam ettiği belirtildi.