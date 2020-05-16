Samanyolu Haber /Gündem / Nükleer santralin soğutma bacaları patlatılarak yıkıldı /16 Mayıs 2020 10:34

Nükleer santralin soğutma bacaları patlatılarak yıkıldı

Almanya'da iki nükleer santral soğutma kulesi patlatılarak yıkıldı

Nükleer Santrali yıktılar

Almanya'nın Stuttgart şehri yakınlarındaki Philippsburg 2 Nükleer Santrali'nin soğutma kuleleri kontrollü şekilde patlatılarak yıkıldı.

Santralin operatörü EnBW, yıkımın Almanya saatiyle sabah saat 06.00'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Santral 31 Aralık 2019'da faaliyetlerini durdurmuştu.

Yıkılan soğutma kulelerinin yerine ise ülkenin kuzeyindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği güneye taşıyacak tesislerin yapılacağı belirtildi.

Santral, 1979 yılında faaliyete geçmişti. Almanya, 2011'de Japonya'nın Fukuşima Nükleer Tesisleri'nde tsunami sonrası yaşanan felaket sonrası tüm nükleer santrallerini kapatma kararı almıştı.

Philippsburg 2, şu ana kadar faaliyeti durdurulan 11. nükleer santral olurken, Berlin yönetimi 2022'nin sonuna kadar geri kalan altı nükleer santrali de tamamen kapatmayı planlıyor.

Almanya, santrallerin faaliyetini durdurma kararı almadan önce enerjisinin yüzde 22'sini nükleer santrallerden elde ediyordu.
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