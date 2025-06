'Nükleer' savaşta 6. gün! Tahran ve Tel Aviv için peş peşe 'tahliye' uyarısı: Füze yağdı

'PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ'





16.07 İRAN'DAKİ TAHRİBAT GÖRÜNTÜLENDİ





15.40 İSRAİL: HAMANEY'İN SIĞINDIĞI BÖLGEYİ VURDUK





14.55 İRAN SALDIRILARIN HEDEFİNDEKİ RADAR SİSTEMİNİ DEVREYE SOKTU





14.40 İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA





13.30 HAMANEY'DEN AÇIKLAMA





12.42 MELONİ: AMACIMIZ MÜZAKERELERE ULAŞMAK





11.45 PEZEŞKİYAN'DAN 'ULUSAL BİRLİK' MESAJI

Pezeşkiyan, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehdit edemez. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği koruma yönünde atılmalıdır. "dedi.









10.40 İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA





09.40 YUNANİSTAN İSRAİL'DEKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ





09.15 İRANLI YETKİLİ: İSRAİL'E AİT BİR F-35 DÜŞÜRDÜK





09.03 İRAN'DA 'MOSSAD' GÖZALTILARI





08.10 İSRAİL'DEN AÇIKLAMA





06.20 DEMİR KUBBE DELİNDİ





05.00 İSRAİL'DEN ÜNİVERSİTEYE SALDIRI





04.56 İSRAİL'DEN AÇIKLAMA





04.30 İRAN'DA HALK MEYDANLARDA TOPLANDI





03.20 HAMAS'TAN AÇIKLAMA





03.00 İRAN'DAN TEL AVİV İÇİN TAHLİYE UYARISI





02.40 HAMANEY'DEN AÇIKLAMA





02.30 TAHRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLADI





02.10 İSRAİL'DEN 'TAHRAN' TEHDİDİ





01.59 'HÜRMÜZ BOĞAZI'YLA İLGİLİ KRİTİK İDDİA





01.50 TRUMP VE NETANYAHU ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ





01.45 İRAN 25 FÜZE ATTI





01.00 İRAN'DA MOSSAD OPERASYONU





00.47 İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA





00.35 İRAN'DAN AÇIKLAMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar başlattı. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti. 224 sivil vatandaş da yaşamını yitirdi. İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran ordusu harekete geçti. İsrail'e balistik füzelerle yapılan misilleme saldırılarda 24 kişinin öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail, İran'daki nükleer tesisleri de hedef almayı sürdürüyor. Öte yandan İran dini lideri Hamaney, son açıklamasında, "Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." diyerek saldırıların süreceği sinyalini verdi.Tahran'da patlamalar yaşanırken, Tel Aviv'e füze yağıyor. İşte İsrail-İran arasındaki savaşta dakika dakika yaşananlar...Maxar tarafından medya kuruluşlarıyla paylaşılan uydu görüntülerinde, İsrail'in hava saldırısında İran’ın kuzeybatısındaki Tebriz füze üssü ile kuzeydoğudaki Meşhed havaalanında önemli ölçüde tahribat meydana geldiği görülüyor.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bazı yabancı ülkelerin İsrail'deki büyükelçilerine Bat Yam kentinde bilgi verdi. Saar, çatışmaların sonlanmasına ilişkin İran ile müzakere yapılmadığını ve Tel Aviv'in saldırılarını sürdüreceğini bildirdi.İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini söyleyen Saar, “Bilmenizi isterim ki; hiçbir müzakere yapılmıyor ve hedeflerimize ulaşana kadar operasyon devam edecek” dedi.İsrail basını, İsrail ordusunun İran lideri Hamaney'in sığındığı bölgeyi vurduğunu yazdı.İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ilk anlarında hedef alındığı açıklanan Hemedan’daki Subaşı radar siteminin yeniden gözetleme faaliyetlerine başladığı bildirildi.İran devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, Subaşı radar sisteminin yeniden devreye alındığını aktardı.Haberde, "bölgedeki düşman hedeflerin tespiti, teşhisi ve durdurulması alanında savunma kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yeniden devreye alınan radar siteminin yeni olduğu ve hava savunma alanında güncel teknik kabiliyetleri bulunduğu" ifade edildi.İran'ın önemli radar sistemlerinden Subaşı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle, bölgedeki taramanın daha yüksek doğruluk ve istikrarla devam edeceği, bununla da hava gözetleme alanında operasyonel hazırlık düzeyinin artacağı kaydedildi.İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılara dair açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik hava operasyonlarını sürdürdüklerini belirten Defrin, “Nükleer tehdidi ortadan kaldırmak için sistematik bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Defrin, saldırılarla İran’ın balistik füze ve hava savunma sistemlerine ciddi zarar verdiklerini söyledi.İsrail ordusunun 13 Haziran’dan itibaren İran’a yüzlerce hava saldırısı düzenlediğini kaydeden Defrin, bu operasyonlarda İran’da 1100’den fazla hedefi imha ettiklerini açıkladı. Defrin, İsrail’e ait insansız hava araçlarını düşürmeye çalışan İran ordusuna bağlı 5 helikopteri de hedef aldıklarını bildirdi.Defrin, İran’ın misilleme olarak gece boyunca İsrail’e yaklaşık 30 balistik füze fırlattığını kaydederek, bu füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını duyurdu.İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney video mesajı yayınladı. Hamaney mesajında, “İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek” ifadesini kullandı.ABD'ye de seslenen Hamaney, İran'ın teslim olmayacağını bilmelerinin gerektiğini ve ABD'nin saldırı düzenlemesi halinde bunun ciddi ve telafisi imkansız sonuçlarının olacağını belirtti.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınına değerlendirmede bulundu. Meloni, Orta Doğu durumu ele aldıklarını, burada barış ve istikrardan yana olduklarını kaydederek, “Bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağının İran olduğunu biliyoruz. Hepimiz nükleer silahlarla donatılan bir İran olamayacağı konusunda hemfikiriz. İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu kabul ediyoruz. Hepimizin üzerinde çalıştığı amaç, İran'ın nükleer bir güç olmasının önüne geçecek müzakerelere ulaşmak” ifadelerini kullandı.ABD'nin müzakereler yürüttüğünü, bunlardan iki tura Roma'da ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Meloni, “Bu irade kaydedilmedi. Olan bitenle senaryonun açıkça değişip değişmeyeceğini göreceğiz” dedi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran'dan bu sabah atılan 10 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde, İran'dan gönderilen İHA’ların tespit edilmesinin ardından alarmların devreye girdiği aktarıldı.İran'dan atılan 10 İHA'nın engellendiği ve bunlardan 7'sinin ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü iddia edildi.İsrail ordusu, gece saatlerinde 50'den fazla savaş uçağının İran’daki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Son birkaç saat içerisinde, hava kuvvetlerine ait 50'den fazla savaş uçağı İran’daki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı başlattı.” ifadelerine yer verildi.İsrail, bu saldırıların İran’ın nükleer programını engellemeyi amaçladığını öne sürerek, Tahran’daki bir santrifüj üretim tesisinin de hedef alındığını bildirdi.Açıklamada, “Hedef, İran rejiminin nükleer silah üretme amacıyla uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma çabasını engellemekti.” denildi.İsrail ordusu ayrıca, İran’ın İsrail’e fırlattığı ve atmaya devam ettiği karadan karaya füzelerin montaj üsleri ile hammadde üretim tesislerinin de vurulduğunu iddia etti.Açıklamada, uçaksavar sistemlerine ait ekipmanların üretildiği tesislerin de saldırıya uğradığı belirtildi.Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonuyla İsrail'de mahsur kalan Yunan vatandaşları ve Yunan vatandaşı olmayan aile üyeleri, güvenli şekilde ülkeye getirildi.Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahliye operasyonu Yunanistan’ın Tel Aviv ve Kahire büyükelçilikleri ile Kudüs Başkonsolosluğunun eşgüdümünde gerçekleştirildi.Yunan vatandaşı 105 kişi ve vatandaş olmayan aile üyeleri, İsrail’den kara yoluyla Mısır’a geçtikten sonra Şarm El-Şeyh'ten kalkan C-130 ve C-27 tipi Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Yunanistan’a getirildi.Yolcular, bu sabah erken saatlerde başkent Atina yakınlarındaki Elefsina’daki 112. Hava Üssü’ne ulaştı.Aynı uçuşlarla Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Gürcistan, İsviçre, ABD, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya ve İsveç'ten sivillerin de tahliyesi sağlandı.Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki diplomatik misyonlar, ihtiyaç halinde ek tahliyeler için hazırlıklarını sürdürüyor.İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü söyledi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abbasi, konuya ilişkin bilgi verdi.İranlı yetkili, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti.Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını dile getiren Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynaklarına göre, İsrail'e ait 3 savaş uçağı düşürülmüştü.İran'ın Loristan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına "sosyal medya üzerinden" faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Loristan Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.Sosyal medyada faaliyet gösteren 5 kişi, İsrail'in İran'a saldırılarında halkı endişe ve korkuya sürüklemek ve rejimi yıpratmakla suçlanıyor. Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bir santrifüj üretim tesisine hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.Ordudan yapılan açıklamada, İran'da çok sayıda silah üretim tesisinin de hedef alındığı iddia edildi.Son birkaç saat içinde 50'den fazla uçakla Tahran ve çevresinde "istihbarata dayalı bir dizi saldırı" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İran'ın başkentinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı kaydedildi.Bu kapsamda, İran'ın füze kapasitesine yönelik karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve bileşenlerin üretildiği bir tesis, hava savunma füzeleri bileşenleri üreten bir tesis ve bazı silah üretim tesislerine saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.Demir Kubbe olarak bilinen İsrail hava savunma sistemlerinin bu gece İran'dan atılan füzelere karşı koymada başarısız olması üzerine, birkaç füzenin İsrail'e düşmesi sonucu yangın çıktığı ve bir binada hasar meydana geldiği bildirildi.İsrail ordu radyosunun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi.Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı.Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı. Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.İsrail Hava Kuvvetleri, bu gece ülkenin doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yerel saatle (GMT+3) 02.20-02.22 ile 02.30 arasında Ölü Deniz bölgesinde 2 düşman İHA'ya karşı konulduğu belirtildi.Açıklamada, söz konusu 2 İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'ların doğudan geldiği belirtildi.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise söz konusu İHA'ların İran'dan gönderildiği ve Ürdün hava sahası üzerinden gelerek Ayn Ciddi kasabasına sızdığı ifade edildi.İran’ın başkenti Tahran’da kalabalık gruplar, İsrail’e karşı saldırılara destek için Filistin Meydanı’nda toplandı.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı’nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti.İran lideri Hamaney’in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.ABD Başkanı Donald Trump’ın “Tahran’ı tahliye edin” tehdidine rağmen gösteriye bazı ailelerin çocuklarıyla gelmesi dikkati çekti. Bazı polis ve askerlerin de gösterilere katıldığı görüldü.Hamas, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahale tehditlerini kınayarak, böyle bir adımın bölgeyi daha fazla tırmanışa ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin güçlü şekilde kınandığı ve İran'a karşı devam eden İsrail saldırılarının tamamen reddedildiği açıklamada, "bunun, uluslararası hukukun açık bir ihlali olmasının yanı sıra bölge ve dünya güvenliği ile barışına doğrudan bir tehdit oluşturduğu, bölgeyi daha fazla tırmanışa ve istikrarsızlığa sürükleyeceği" vurgulandı.İsrail’in Tahran’da bir bölgeye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Never Tzedek bölgesi için tahliye uyarısı yayımladı.İran ordusu, Tel Aviv'deki "Siyonist" yerleşim birimi Never Tzedek bölgesi için tahliye duyurusu yaptı.Duyuruda, "İşgalciler, bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.İsrail ordusu, Tahran’ın güneyindeki 18. Bölge için tahliye duyurusu yayımlamış ve bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı.Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, söz konusu alanda İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.Adraee, İran halkını "Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." ifadeleriyle tehdit etti.ABD'nin, nükleer tesislere yönelik bir saldırısı durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddia edildi.Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmelere yer verildi.ABD'li yetkililer, haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti.Aynı haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kritik bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi.İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ABD’nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı.Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran, art arda iki saldırıda 25 civarında füzeyle yeni bir misilleme saldırısı düzenledi.İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'dan İsrail'in kuzey ve orta bölgesine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildi.'Nükleer' Savaşta 6. Gün! Tahran ve Tel Aviv İçin Peş Peşe 'Tahliye' Uyarısı: Füze Yağdı - Resim : 6Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri, İran’dan iki dalgada atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı.İsrail'e ilk dalgada 15 civarında, ikincisinde 10 füze fırlatıldı.İran füzelerinden bazılarının hedefi başkent Tel Aviv oldu.İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ülkenin merkezinde füzenin isabet etmesinden kaynaklı bir binada hasar olduğu, kuzey bölgesinde ise bir binaya şarapnel isabet ettiği belirtildi.İran, başkent Tahran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğünü öne sürdüğü bir grubun gözaltına alındığını duyurdu.Baharistan Kaymakam Yardımcısı Murad Muradi, Tesnim Haber Ajansına yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.Kaymakam Yardımcısı Muradi, "Eylem hazırlığındaki Mossad’a bağlı bir terör timi, Tahran'ın Baharistan ilçesine araçla giriş yaparken yakalandı." dedi.Muradi, şüpheli araçta yapılan ilk incelemede büyük miktarda patlayıcı madde, hedefleme sistemlerine sahip mini dronlar, ileri seviye savaş silahları, gelişmiş haberleşme ekipmanları ve uzaktan kumandalı sistemler ele geçirildiğini söyledi.İranlı yetkili, söz konusu grubun bu ekipmanlarla kalabalık merkezlerde büyük çaplı intihar saldırıları düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.İran emniyet güçleri geçen günlerde Tahran'a bağlı Reyşehri'nde 2 ve Elborz eyaletinde 2 kişinin Mossad adına çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.İsrail ordusu, kısa süre önce ateşlenen ve ülkeye doğru ilerleyen füzeleri durdurmaya çalıştığını duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sisteminin füzeyi durdurmak için çalıştığı aktarıldı.Başkent Tel Aviv dahil ülkenin büyük kısmında alarmlar devreye girerken tüm ülkede talimatlara uyulması uyarısı yapıldı.İran, son misilleme saldırısında İsrail’in hava üslerinin hedef aldığını bildirdi.İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik başlatılan misilleme saldırılarının onuncu dalgasına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, “Siyonist rejimin İran topraklarına yaptığı küstahça saldırıya misilleme olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri savaşçıları, Gerçek Vaat 3 operasyonunun onuncu dalgasında etkili bir harekat planlayarak ve uygulayarak, bu saldırının (İsrail saldırılarının) kaynaklandığı hava üslerini hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında misilleme saldırılarının “sürekli, çok katmanlı ve kademeli bir şekilde devam edeceği” belirtildi.