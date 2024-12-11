Samanyolu Haber /Dünya / Nükleer silahlar Belarus’ta /11 Aralık 2024 10:50

Nükleer silahlar Belarus’ta

Belarus’ta, artık birkaç düzine nükleer savaş başlığının bulunduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya’dan alınan birkaç düzine nükleer savaş başlığı bulunduğunu belirten Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bu silahların ülkeye taşındığını ve fark edilmeden yerleştirildiğini ifade etti.

Lukaşenko, ülkesinde konuşlandırılan Rus nükleer silahlarının kullanımında hedeflerin Minsk tarafından belirleneceğini, ancak nükleer düğmenin Rusya ile birlikte kullanılacağını söyledi. 

Lukaşenko, askeri bölge Borisov’daki bir çalışma gezisinde yaptığı açıklamada, nükleer silahların konuşlandırılmasının caydırıcı bir unsur olduğunu vurguladı.

Lukaşenko, silahların stratejik noktalara yerleştirilmesi için bölgelerin seçildiğini ve hedeflere minimum mesafe ilkesine dikkat edileceğini söyledi.

“Oreshnik balistik füze sistemlerini Belarus’a yerleştirmesini istedik”

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Oreshnik balistik füze sistemlerini Belarus’a yerleştirmesini istediğini açıkladı. Bu sistemlerin yerleştirilmesiyle ilgili sürecin 2025’in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Oreshnik füzelerinin, Belarus topraklarında konuşlanmış Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik füze kuvvetleri kompleksinin bir parçası olacağı belirtildi. Ancak Lukaşenko, bu füzelerin hedeflerinin Belarus tarafından belirleneceğinin altını çizdi.

Lukaşenko, nükleer silahların bir caydırıcılık unsuru olarak Belarus’un güvenliğini artıracağını belirtti. Ayrıca, bu tür silahların kullanılmasının büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti. “Sınır ihlali durumunda anında yanıt vereceğiz” diyen Lukaşenko, nükleer silahların sadece savunma amaçlı olduğunu vurguladı.
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