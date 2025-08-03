Nükleer tesis vuruldu... Ukrayna tehlike altında





NÜKLEER TESİS SİHA İLE VURULDU

Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavatsaat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor.





Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın Zaporijya nükleer tesisi'nde patlama sesi duyulduğu ve tesisin yakınından dumanlar yükseldiği belirtildi.Yetkililer, dumanların yükseldiği ek binanın santralden 1.2 kilometre uzakta olduğunu bildirdi.Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin UAEA ekibine tesisin saat 09'00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, UAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1200 metre uzaklıkta bulunan bir tesisten ise dumanların yükseldiğinin görüldüğü aktarıldı.Öte yandan UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 9'uncu büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında kalan Zaporijya NGS, Dnipro Nehri'nin kıyısında yer alıyor.Patlama seslerinin duyulduğu nükleer tesisin yer aldığı Zaporijya bölgesi, Rus ordusunun kontrolünde bulunuyor.