Erdoğan'a ağır sözler...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 2011 yılında Has Parti'nin genel başkanı iken dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kanal İstanbul üzerinden ağır sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.





2011 yılında "çılgın proje" olarak tanıttığı Kanal İstanbul projesinde geri adım atmayan AKP lider Erdoğan, uzmanlardan gelen "felaket olur" ikazlarını da kale almıyor.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk o projeyi 23 Haziran'da iptal etti." derken, halihazırda AKP'nin iki numarası olan Numan Kurtulmuş, Has Parti saflarında iken Kanal İstanbul'u yerden yere vuruyordu.





KURTULMUŞ "KANAL İSTANBUL'UN HAFRİYATI İLE ERDOĞAN'A SARAY İNŞÂ EDELİM" DEDİ





Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Kurtulmuş'un Kanal İstanbul'u eleştirerek, "Buradan çıkan topraklarla, İstanbul Boğazı'nın ortasına bir ada yapalım. Oraya da Sayın Başbakan'a bir devlet başkanlığı sarayı yapalım." ifadelerini kullandığı görülüyor.





Kurtulmuş'un sözleri üzerine Has Parti'nin Eyüpsultan mitingine katılan partililerden biri, "Haliç'teki Tavşan Adası'nı verelim." deyince, Kurtulmuş, "Tavşan Adası yetmez, küçük gelir." cevabını veriyor.





Kurtulmuş'ın saray" ibaresini kullandığı 2011 yılında AKP lideri Erdoğan henüz 1.157 odalı sarayı inşâ ettirmemişti.