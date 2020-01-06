Samanyolu Haber /Gündem / Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış /06 Ocak 2020 12:56

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: KHK'lılar için "bunlara gözyaşı dökmenin ağıt yakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum.

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KHK’lılar için “bunlara gözyaşı dökmenin ağıt yakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.

Önceki gün (4 Ocak 2020) Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın canlı yayınlanan Eşit Ağırlık Özel programına katılan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

‘KHK MAĞDURİYETLERİ’: GÖZYAŞI DÖKMEK YANLIŞ

Biri devlet düşmanı örgüt üyesi olması başlı başına bir meseledir. Sanki hiç 15 Temmuz olmamış gibi o hain darbe girişimi olmamış gibi, bunlara gözyaşı dökmenin ağıt yakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. KHK’yı doğru bir şekilde tartışmak lazım.
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Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

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