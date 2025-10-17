Samanyolu Haber /Gündem / Numan Kurtulmuş'ın Kürtçe konuşması TBMM'nin resmi hesabından yayınlandı /17 Ekim 2025 18:53

Numan Kurtulmuş'ın Kürtçe konuşması TBMM'nin resmi hesabından yayınlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'nda yaptığı Kürtçe konuşma Meclis'in resmi hesabından da paylaşıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuşma yaptı.

Konuşmasında ana dilin öneminden bahseden Kurtulmuş, "Bu ülkede hiçbir kimse dilini istediği gibi kullanmak istediği için bir şekilde sorgulanamaz. Bir şekilde dil üzerinden memlekette ayrıştırma ya da ayrımcılık yapmanın hesapları yapılamaz" dedi.
'Aramızda barış esas olsun'

Türkçedeki 'dil' kelimesinin de 'gönül' manasında kullanıldığını söyleyen Kurtulmuş, sadece lisandan ibaret olmadığını bu nedenle dil üzerinden ayrımcılığın lügata yakışmadığını söyledi.

Kurtulmuş konuşmasını şu Kürtçe sözlerle bitirdi:

"Bi hev re bibin

Dil bi dil, dest bi dest

Aştî li nav me ra best."

Bu sözler Türkçe "Birlik olalım, gönül gönüle, el ele, aramızda barış esas olsun" anlamına geliyor.

Kurtulmuş'un Kürtçe konuştuğu anlar TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
