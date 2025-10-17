Numan Kurtulmuş'ın Kürtçe konuşması TBMM'nin resmi hesabından yayınlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuşma yaptı.



Konuşmasında ana dilin öneminden bahseden Kurtulmuş, "Bu ülkede hiçbir kimse dilini istediği gibi kullanmak istediği için bir şekilde sorgulanamaz. Bir şekilde dil üzerinden memlekette ayrıştırma ya da ayrımcılık yapmanın hesapları yapılamaz" dedi.

'Aramızda barış esas olsun'



Türkçedeki 'dil' kelimesinin de 'gönül' manasında kullanıldığını söyleyen Kurtulmuş, sadece lisandan ibaret olmadığını bu nedenle dil üzerinden ayrımcılığın lügata yakışmadığını söyledi.



Kurtulmuş konuşmasını şu Kürtçe sözlerle bitirdi:



"Bi hev re bibin



Dil bi dil, dest bi dest



Aştî li nav me ra best."



Bu sözler Türkçe "Birlik olalım, gönül gönüle, el ele, aramızda barış esas olsun" anlamına geliyor.



Kurtulmuş'un Kürtçe konuştuğu anlar TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.