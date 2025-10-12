'Nur Dede’min Masalları': Çocuklar için masallarla değerler eğitimi

Eser, yalnızca bir masal kitabı olmanın ötesine geçiyor. Ritmik dili, tekrarlardan oluşan anlatımı ve şiirsel üslubuyla çocukların dil gelişimini destekliyor. Kitap, hem çocukların hayal gücünü besliyor hem de aile ile çocuk arasındaki bağı güçlendiren paylaşımlı bir okuma deneyimi sunuyor.





Dr. Gökçe’nin eseri, eğitici olma amacıyla sanatsal yönünden ödün vermiyor. Masallarda yer alan karakterler, çocukları yalnızca “öğretmek” için değil, duygu ve düşünce yoluyla değerleri hissettirmek için kurgulanmış. Bu yönüyle kitap, Ezop masallarından Andersen’e, Nasreddin Hoca hikâyelerinden günümüz öykülerine kadar uzanan klasik anlatı geleneğiyle ortak bir çizgi taşıyor.





Nur Dede’min Masalları, özellikle yurt dışında yaşayan Türk aileler için ayrı bir önem taşıyor. Deyimler, atasözleri ve kültürel motiflerle örülü anlatım, çocukların dilsel ve kültürel bağlarını güçlendiriyor. Böylece kitap, çocukları hem kendi kökleriyle hem de evrensel değerlerle buluşturuyor.





İsmail Abay’ın renkli illüstrasyonlarıyla zenginleşen eser, sadece çocukların değil, ailelerin de birlikte okuyabileceği özel bir kitap olarak öne çıkıyor. Masallar, uyku öncesi keyifli bir okuma olmanın ötesinde, aile içinde değerler üzerine konuşmak için doğal bir ortam oluşturuyor.





Dr. Hasan Ahmet Gökçe, bu kitapla çocuk edebiyatına hem estetik hem pedagojik açıdan yeni bir soluk getiriyor. Nur Dede’min Masalları, masalın hâlâ hem eğitici hem de kültürel bir köprü olabileceğini hatırlatan önemli bir eser olarak dikkat çekiyor.



