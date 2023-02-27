Samanyolu Haber /Gündem / Nurdağı Belediyesi binası depremde yıkılmadı, ilk işleri evrakları yok etmek için binayı yıkmak oldu /27 Şubat 2023 15:02

Nurdağı Belediyesi binası depremde yıkılmadı, ilk işleri evrakları yok etmek için binayı yıkmak oldu

CHP Mersin Milletvekili Gökçel, 'Neden bu bina depremde yıkılmadığı halde aynı gün akşamüzeri iş makinalarıyla yıkıldı. Bunun sorumlusu kim, neden bu bina yıktırıldı' diyerek tepki gösterdi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden sonra Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Yunus Kaya ve AKP'li Nurhak Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Nurdağı Belediye Binası enkazında yaptıkları inceleme sonrasında açıklamalarda bulundu.

'Neden iş makinaları aynı gün gelip yıktı?'
Gökçel, şunları söyledi:

“Nurdağı Belediye binasının enkazının yanındayız. İddia olan şu, Nurdağı Belediye binası depremde zarar görmüş ancak yıkılmamış. Deprem olduğu gün akşamüzeri özellikle iş makinalarıyla bu bina yıkılmış, içindeki bütün evraklarla beraber belediye binası enkaz haline dönmüş. Burada kolonları patlamış olan binayı neden gelip iş makinalarıyla aynı gün yıkma gereği hissederler. Bunun sorgulanması, araştırılması, altında yatan gerçeğin ortaya çıkartılması gerekiyor.”

'İhale faturaları var'
Enkazın içinde birçok ihale dosyası ve evrağın bulunduğuna dikkat çeken CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise “Burada bir sürü ihale dosyası var, faturalar var. Hepsi şu anda hurda haline gelmiş. 2018’e ait benzin ihale faturaları, motorin ihale faturaları var” dedi.

Depremde yıkılmadı, aynı gün iş makinalarıyla yıkıldı
Gökçel, “Belediye’nin gelir gider evraklarının yerlerde gezdiğini hep görüyoruz. İhale dosyaları var, yapı kullanma izinleri var, inşaat ruhsatlarının arşivlenmiş dosyaları var. Hepsi var. Neden bu bina depremde yıkılmadığı halde aynı gün akşamüzeri iş makinalarıyla yıkıldı. Bunun sorumlusu kim, neden bu bina yıktırıldı” diye konuştu. 
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