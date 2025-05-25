Nureddin Nebati’nin şirketi 4 yılda 50 milyon TL'ye yakın kar etti

Nureddin Nebati, 2021 yılının aralık dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifası sonrası göreve atanmıştı. Haziran 2023’te de görevden alındı.





Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Gözlerime bakar mısınız! Ne görüyorsunuz gözlerimde? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor!” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.





2021 yılında Nebati ailesinin şirketlerinin karı 1,6 milyon TL civarındaydı. Ancak bir yıl sonra bu rakam 7,5 milyon TL’ye fırladı. Nebati’nin bakanlığının ilk yılında şirket karı neredeyse 6 kat arttı. 2023’te ise rakam 26,6 milyona ulaştı. 2021 yılının neredeyse 16 katı! Geçtiğimiz yıl ise şirketin karı 13,1 milyon TL olarak açıklandı. BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında toplam 48 milyon 900 bin 654 TL’lik kâr bildirdi.





BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2021-2023 dönemi kârı yıllara göre şöyle sıralanıyor:





2021: 1 milyon 599 bin 243 TL





2022: 7 milyon 525 bin 32 TL





2023: 26 milyon 646 bin 152 TL





2024: 13 milyon 130 bin 227 TL





Sermayesi tek seferde 170 milyon TL artırıldı

Kriz nedeniyle binlerce esnaf kepenk indirirken AKP’li Nureddin Nebati’nin kardeşi Seyidullah Nebati’nin şirketi BG Store Mağazacılık’ın sermayesini, tek seferde 170 milyon TL artırıldı. Şirketin, Aralık 2024’te 80 milyon TL olan sermayesi, Mayıs 2025’te 250 milyon TL’ye çıkarıldı.