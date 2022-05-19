Nureddin Nebati'den Meclis'te 'Güldür Güldür' show

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşması öncesinde parti grubundaki neşeli sohbet ise objektiflere takıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, grup toplantısında AKP'li milletvekilleriyle neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.

Nebati'nin, milletvekillerine Güldür Güldür Show'daki kendi tiplemesini anlattığı belirtilirken, AKP'li milletvekilleri de alkışlarıyla bakana destek verdi.

GÜLDÜR GÜLDÜR'E KONU OLMUŞTU





Güldür Güldür'ün yayımlanan son bölümünde Bakan Nureddin Nebati konu edilmişti.Bakan Nebati'nin gündem olan "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sorusuna ise skeçte "Mazota zam görüyorum" ifadeleriyle yanıt verilmişti.