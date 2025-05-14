Samanyolu Haber /Gündem / 'Nureddin Yıldız' protestolarında 4 öğrenci tutuklandı /14 Mayıs 2025 18:27

'Nureddin Yıldız' protestolarında 4 öğrenci tutuklandı

‘Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir’ açıklamasının sahibi İlahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'ne davet edilmesini protesto etmesi sonucu gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi tutuklandı.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 2015 yılında katıldığı bir programda kullandığı ‘Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir’ ifadeleriyle tepki toplayan İlahiyatçı Nureddin Yıldız’ın okullarına gelmesini protesto etmişti.

4 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Protestoya katılan öğrencilerden 15’i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, toplamda 97 öğrenci gözaltına alınmıştı. Son olarak ise 82 öğrenci serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki öğrencilere ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi tutuklandı. Öte yandan çeşitli üniversitelerden öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

'SUSMAYACAĞIZ'

Boğaziçi Üniversitesi (BOUN), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Koç Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi gibi birçok üniversiteden öğrenciler, Nureddin Yıldız'ı protesto eylemleri nedeniyle gözaltına alınan arkadaşları için şöyle seslendi: Ana akım medya yine sırtını ezilenlere dönerek yaşanan polis şiddetini haberleştirmek yerine, öğrencilere hedef göstermeyi tercih etti. Ancak biz susmayacağız.
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