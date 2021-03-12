Nurefşan'ın annesi can pazarını anlattı: Bana sarıl diye seslendim

Edirne’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden geçmeye çalışırken bindikleri botun alabora olması sonucu 9 yaşındaki Nurefşan Teke hayatını kaybetmişti. Acı olayın ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nurefşan’ın annesi Neslihan Teke’yle yaptığı görüşmeyi aktardı.





Neslihan Teke, 9 yaşındaki kızı Nurefşan’ın ellerinden kayıp suda kaybolmasını, “Ölümle burun burunaydım. Ölmek üzereydim. Kızım gitti benim yaşamamın ne anlamı var artık. Şu dalı da bırak gitsin diye bir ses içimden sesleniyordu. Öbür taraftan bırakırsam bu intihar anlamına gelir diye bir mücadele yaşıyordum.” sözleriyle aktardı.





Gergerlioğlu kendisine ait ÖFG TV’nin 110’uncu bölümünde, Nurefşan Teke’nin annesiyle yaptığı görüşmeye dair bilgiler verdi. Gergerlioğlu programa, “OHAL Dönemi’nde, siyasi mülteci olarak Yunanistan’a geçmeye çalışan, Avrupa’ya gitmeye çalışan birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek, kadın, çocuk, bebek Meriç sularında, Ege sularında maalesef hayatını kaybetti. Türkiye’deki baskıcı ortamdan kaçmaya, uzaklaşmaya çalışıyorlardı.” diyerek başladı.





“TEK DERDİ ÖZLEDİĞİ BABASINI GÖRMEK”





Gergerlioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nurefşan Teke, annesi Neslihan Teke ile Meriç’ten Yunanistan tarafına geçerken botun batması sonucu Meriç sularında hayatını kaybetti. 9 yaşındaki bir kız çocuğu suçsuz, günahsız tek derdi babası olan, babasını özlemek olan bir kız çocuğu maalesef ki bu insanoğlunun zulümleri altında hayatını kaybediyor.”





“ŞÜPHELİ KİŞİNİN EŞİ” OLDUĞU İÇİN ANNENİN PASAPORTUNA EL KONMUŞ





“Nurefşan’ın anne ve babası ile konuştum. Nurefşan’ın babası siyasi nedenlerle yurtdışına çıkmak zorunda kalan ve orada hayatını kazanmaya çalışan, Afrika ülkelerinde hayatını kazanmaya çalışan bir girişimci. Mısır El Ezher Üniversitesi’nde okuduğu için Arapçası çok iyi olan, İngilizcesi de gayet iyi olan ve yurtdışında ticaret ile hayatını kazanmaya çalışan biri. Hakkında açılmış bir davadan dolayı Türkiye’ye dönemiyor. 3 yıl önce eşi Neslihan Teke ve Nurefşan Teke babanın yanına gidiyorlar. Orada bir müddet kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dönüyorlar. Türkiye’ye girişlerinde pasaportları alınıyor. Gerekçe? Neslihan hanımda bir suç bulunmuyor. Gerekçe: Şüpheli kişinin eşi olmak.”





NUREFŞAN İKİ KEZ “BABAMA GİDELİM” DEMİŞ





Gergerlioğlu, Nurefşan’ın iki kez babasını özlediği için gitmek istediğini kaydederek şöyle devam etti: “Çaresizlik içinde Türkiye’de bekliyorlar. Bundan 2.5 ay önce, artık Nurefşan babasını çok özlediği için ‘Anne ne olur babamın yanına gidelim. Bir şekilde çözüm bulalım’ diyor ve Meriç’ten çıkmaya çalışıyorlar! Suya kavuşmadan askerler tarafından yakalanıyor ve bu girişimden dolayı mahkemede yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı ile anne serbest bırakılıyor kızı ile beraber. Bunun üzerine tabi aile yine bir çaresizlik ile geri dönüyor. Nurefşan yine babasını çok özlediğini belirterek, ‘Anne tekrar bir deneme yapalım, belki bu sefer geçeriz’ diyerek ısrar ediyor. 4 kişi ile Meriç kenarına gelerek bir bota biniyor. Anne oldukça tedirgin oluyor çünkü botun batma ihtimalinin olduğunu tahmin ediyor, anlıyor. Kızı ısrar ediyor, ‘Anne geçeriz bir şey olmaz’ diyor. Diğer 2 kişi de yine aynı tedirginliği yaşıyor. Kıyıda bekleyen 1-2 kişi daha var onlar da kendilerine sıranın gelmesini bekliyor. Sonunda 4 kişi bota biniyor, açılıyorlar. Kıyıdan biri ‘Baba, baba batacaksınız, dikkatli ol’ çığlıkları üzerine bottakilerden biri telaşa kapılarak suya atlıyor. Suya atlayınca botun dengesi bozuluyor ve Nurefşan ile annesi de suya düşüyor.”





“HAVA SOĞUKTU, NEFES AL, KENDİNİ BIRAKMA, BANA SARIL DİYE SESLENDİM”





Gergerlioğlu’nun aktardığına göre anne Neslihan Teke, Nurefşan’ın boğulduğu geceyi şöyle anlattı: “Suya düştüğümüzde ben yüzme biliyordum, kızımı tuttum bir müddet ama akıntı vardı ve dayanmak oldukça güçtü. Gece yarısıydı, saat 03:00 civarıydı, hava soğuktu ve çocuğuma nefes al, kendini bırakma, bana sarıl diye seslendim. O sırada herkes bir tarafa sürüklendi. Bir can pazarı yaşandı.”





ANNE 3,5 SAAT SOĞUK SUDA KALDI, İNTİHARI DÜŞÜNDÜ





Kızı elinden kayınca bir dal parçasına tutunmuş olarak nehrin ortasında 3.5 saat soğukta suda kaldığını anlatan Neslihan Teke, “Ölümle burun burunaydım. Ölmek üzereydim. Kızım gitti benim yaşamamın ne anlamı var artık. Şu dalı da bırak gitsin diye bir ses içimden sesleniyordu. Öbür taraftan bırakırsam bu intihar anlamına gelir diye bir mücadele yaşıyordum” dedi. Teke, tutunduğu dal sayesinde kurtulduğunu, Meriç’e varmadan önceki hayatında da büyük sıkıntılar yaşadığını kaydetti.





EDİRNE’DEN İSTANBUL’A KUCAĞINDA KIZININ CESEDİYLE DÖNDÜ





Gergerlioğlu, Neslihan Teke ile görüşmesini şöyle anlattı: “Sudan çıktıktan sonra perişan bir şekilde kıyı boyunca yürüyorlar. Jandarmaları görüp daha sonra aynı bölgeye tekrar geliyorlar ve kızının cesedini buluyor. O sırada tabi yaşadıklarını anlatması da çok ciğer parçalayan anlar. Belki ölmemiştir, belki yaşıyordur, dualar ederek suyun içinde aramaya çalışmış ve cesedi ile karşılaşmış ve sonrasında Edirne’den İstanbul’a kadar saatlerce kucağında kızının cesedini taşıyarak dönmüş. Bütün bunları çok büyük bir üzüntü ile anlattı, gerçekten yürek parçalayıcı anlardı benim için. Bütün bunlar ona pasaportun zulmen, hukuksuz bir şekilde verilmemesi nedeniyle arkadaşlar. Zulmen, hukuksuzca, masumiyet karinesi ayaklar altına alınarak ‘Senin eşin yurtdışında. Biz sana pasaport vermeyiz’ demişler. Ne demek bu? Hangi kitapta yazıyor? Hangi Anayasa’da var?”





“NESLİHAN TEKE’NİN PASAPORTU NİYE ALINMIŞTI, NİYE YURTDIŞI YASAĞI VERİLMİŞTİ?”





Edirne Cumhuriyet Savcılığı’nın olaya ilişkin açıklamasına da değinen Gergerlioğlu, “Edirne Savcılığı’nın açıklamasında Neslihan Teke’nin arama, yakalaması yok deniliyordu ama bir nokta eksik bırakılmıştı. Neslihan Teke’ye verilen hukuk dışı, yakınından dolayı verilen bu cezadan bahsedilmiyordu. Neslihan Teke’nin niye pasaportu alınmıştı? Niye yurtdışı yasağı verilmişti? Ne olmuştu da bu insana böyle bir ceza verilmişti? Bütün bunlardan bahsedilmiyordu ve anne buna oldukça tepkiliydi” dedi.





MERİÇ VE EGE’DE 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14’Ü 0-6 YAŞ ARASI





Gergerlioğlu, son olarak yurtdışına çıkmak isterken 31 kişinin Meriç ve Ege sularında hayatını kaybettiğini belirterek, bu kişilerden 14’ünün 0-6 yaş arası çocuk olduğunu kaydetti.