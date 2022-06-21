Nurettin Canikli Boydak Holding'i soymak için çete kurmuş

Niçin fakirleştiğimizi, nasıl soyulduğumuzu bilmek ister misiniz? Şimdi, detaylı ve belgeli olarak bir soygunu deşifre edeceğim. Devleti hortumlayan organizasyonun 1 numarası ve dönemin başbakan yardımcısı Nurettin Canikli dahil, hepsini isim isim açıklayacağım.

Öncelikle bir müjde vereyim. Kayıplara karıştığı söylenen Boydak soyguncusu Ertunç Laçinel’in izini buldum. Nurettin Canikli konuşursa tam yerini de öğreniriz. Bu şahıs görevden önce, görevdeyken ve soygundan sonra hep Canikli’nin çevresinde. Bakın şimdi nasıl ispatlayacağım!

Bilmenizi isterim ki Boydak soygununu detaylı öğrenmeme rağmen burada yalnızca belgeli kısımları paylaşacağım. Çünkü günler süren bu araştırmanın sonucunda birleştirdiğim parçaları, gördüğüm kirli ilişkiler ağını ve yolsuzluğu şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermek istiyorum.













Temmuz 2017 soldan sağa; Kemal Canikli: Nurettin Canikli’nin yeğeni. Aynı zamanda asistanı. Milletvekili araç dokunulmazlık kartı sahibi. Amcasının illegal işlerinin takipçisi.Ertunç Laçinel: Kayıp olduğu söylenen Boydak hortumcusu. (kayyım)

Fatih Sarıoğlu: Onu sonra anlatırım

Kemal Canikli ile Laçinel’in Boydak operasyonunu Nurettin Canikli adına yürüttüklerini ve sık sık beraber seyahat ettiklerini biliyordum ama kanıtım yoktu. Artık var. Canikli’nin uçuş kayıtları elimdeydi. Laçinel’in kayıtlarına da ulaşıp karşılaştırdım. 8 ortak uçuş tespit ettim. Canikli ve Laçinel bu uçuşlarda beraberdi…

Canikli, Şubat 2017’de Laçinel’i Boydak’a CEO olarak yerleştiriyor, birazdan detaylarını anlatacağım soygun gerçekleşiyor ve Laçinel Aralık 2017’de ayrılıyor. Paylaştığım uçuş kayıtlarında 2016 ve 2019 yılları da var. Yani bu ilişkinin öncesi sonrası var. Başka kanıtlarım da var.

Canikli-Laçinel ilişkisi whatsapp kayıtlarında da var. İlk görselde Laçinel ile Kemal Canikli yazışıyor. Laçinel, yolsuzluk haberini paylaşıyor. İkinci görselde Kemal Canikli ile Nurettin Canikli’nin danışmanı Fatih Salihpaşaoğlu yazışıyor. Patron dedikleri kişi Nurettin Canikli.

Şimdi soygunu nasıl yaptıklarını anlatayım. Canikli’nin Boydak yönetimine yerleştirdiği Ertunç Laçinel göreve gelir gelmez Boydak’a dev bir lojisjtik deposu kurmak istiyor. Aslında zaten Almanya’da var ama illa Slovakya olacak diye tutturuyor. Çünkü soygun planı bunu gerektiriyor

Allem ediyor kallem ediyor Slovakya’da dev bir depo kiralıyor. Hemen 10 yıllık sözleşme imzalıyor. Boydak’ın kasasından çıkan milyonlarca Euro Slovak şirkete aktarılıyor. Depo falan da yapılmıyor. Proje iptal ediliyor. Meğer bu slovak şirketi kendileri kurmuş. Devleti soyuyorlar.

















Boydak’ın kasasından milyonlar aktarılan Slovak şirket intuon adına imza atan Lukas Zvala’nın ülkesindeki resmi kayıtlara bakınca aa ne tesadüf Ertunç Laçinel’in ortağıymış. Evet, Laçinel’in Slovakya’da şirketleri var ve Boydak’ın milyonlar aktardığı şirket de kendi ortağının.

Google’da “lacinel site:sk” araması yaparak, paylaştığım belgeleri siz de kolayca bulabilirsiniz. Beni çok şaşırtan şeylerden biri Slovakya’daki ortaklar arasında adil kılıç ismine rastlamam oldu. Şahsı tanıyorum. Kendisi Nurettin Canikli’nin kirli işler takipçisidir. anlatayım.

Akın Çorap başta olmak üzere Nurettin Canikli’nin TMSF üzerinden çöktüğü yerlere yerleştirdiği isimlerden biri de Adil Kılıç. Ayrıca, Akın Çorap’ın sermayesini aktarmak için kurulan Simin Çorap isimli fabrikanın kuruluşunu da yine Nurettin Canikli adına bu şahıs gerçekleştiriyor.

Aslında Adil Kılıç’tan size daha önce bahsetmiştim. Nurettin Canikli’nin gizli patron olduğu Simin tekstil diye başka bir firma üzerinden dönen dolapları anlatırken adı geçmişti. whatsapp mesajlarını paylaşmıştım. Adam Slovakya’da da karşımıza çıktı.









Ve elbette Adil Kılıç (soldaki) şebekenin diğer üyeleri gibi Kemal Canikli’nin (sağdaki) kankası. Giresun’da, İstanbul’da, Bratislava’da, Amsterdam’da beraber takılıyorlar. “Patron” dedikleri Nurettin Canikli’nin organizasyonunda görev alıyorlar. Mutlu mesut memleketi soyuyorlar.

Kayıplara karışan Ertunç Laçinel’e dönelim. Bu adam Türkiye’de ne işler çeviriyor diye bir bakayım dedim, bir diğer şokumu yaşadım. Nurettin Canikli’nn Giresun’da hemen herkesçe tanınan kasası, gizli iş ortağı, yasadışı işlerde dava arkadaşı Recep Çörekçi’yi yanı başında gördüm.

Canikli’nin elemanı Recep Çörekçi ikonik bir ortaklıkta daha karşıma çıktı. Kazım Albayrak, Simin Tekstil vb Canikli şirketlerinin “resmi” sahibi. Recep Çörekçi de aynı şekilde. Peki Münevver Ağar kim? Kemal Canikli’nin annesi. Ama bence dönen dolaplardan çok da haberdar değil.









Az kalsın unutuyordum. Canikli-Laçinel yolsuzluğundan sonra Boydak’tan çekiliyorlar mı? Hayır. Canikli yönetim kuruluna başka bir elemanını yerleştiriyor. Muhammed Emin Sarıoğlu. Sonra anlatırım dediğim Fatih Sarıoğlu’unun akrabası ve ortağı. Ve elbette Kemal Canikli’nin kankası.

Plana göre Slovakya’da ‘depo’ kiralanıyor ve 10 yıllık ücreti de peşin ödeniyor. Ancak ortada depo vs. yok. Zaten proje de daha sonra iptal ediliyor. Deponun kiralandığı şirketin ortağı ise Ertunç Laçinel! Yani ‘kayyım’ olarak atanan Laçinel, Boydak Holding’in parasını iç etmek adına Slovakya’da şirket kurup, milyonlarca doları ‘hortum çetesine’ aktarıyor.Metin Cihan, Ertunç Laçinel’le Nurettin Canikli ve yeğeni Kemal Canikli’nin ilişkisini de soru işaretlerine yer kalmayacak şekilde ispatlıyor. Cihan, Laçinel’le Kemal Canikli’li birlikte yaptığı uçuşların bile listesine ulaşmış. Ayrıca birlikte çekilmiş çok sayıda fotoları ve soygun ekibinin kendi aralarındaki WhatsApp yazışmaları da ilişkiyi tamamen ortaya koyuyor.Meclis’te Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında el konan ve kayyımların yönettiği 682 şirketle ilgili iddiaların araştırılmasına ilişkin önerge geçtiğimiz günlerde AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti. AKP ve küçük ortağı MHP, kayyımların hukuksuzluklarının araştırılmasını istemiyor.Yine geçtiğimiz günlerde Erciyes Anadolu Holding adını alan Boydak Holding’e atanan kayyım Ertunç Laçinel’in, 20 milyon Euro ile kayıplara karıştığı haberlere konu olmuştu. Laçinel’in nerede olduğu bilinmiyor.Sürgün gazetecilerden Metin Cihan, Nurettin Canikli’nin gasp edilen şirketleri TMSF üzerinden nasıl soyduğunu geçtiğimiz günlerde aktarmıştı. Cihan, Boydak grubunun içinin nasıl boşaltıldığına dair yeni belgeler paylaştı.22.11.16 07:00 tk2146 ist-esb22.11.16 20:10 tk2977 esb-saw12.1.17 11:40 tk2968 saw-esb12.1.17 22:10 tk2981 esb-saw15.3.17 11:40 tk2968 saw-esb15.3.17 17:35 tk2973 esb-saw14.3.19 17:10 tk1887 ist-vie17.3.19 10:45 tk1886 vie-ist