Nurettin Canikli hakkındaki skandal iddialar, TBMM gündemine taşındı

Tüm kamuoyunun dikkatini çeken, otantikliğinin kanıtlanabildiği bilgi ve belgelerle oluşturulan iddiaların araştırılmasından kaçınılmasının, sistemin meşruiyetine ciddi anlamda gölge düşüreceği açıktır. Toplum vicdanında böyle bir yara açılmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi de üzerine düşen görevleri yapmalıdır.





65. Türkiye Hükümeti’nde, önce Başbakan Yardımcısı daha sonra da Millî Savunma Bakanı olarak görev yapan ve hükümette görev yaptığı süreçte Boydak Holding, Akın Çorap ve Koza Holding’e atanan kayyumları ve yöneticileri belirlediği ve bu kişileri, kişisel çıkarlarının temini için yönlendirdiği iddia edilen Nurettin Canikli hakkında son dönemde kamuoyuna yansıyan bilgi ve belgelerin gerçekliği ile bu belgelerle oluşturulan iddiaların doğruluğunun araştırılması adına Anayasanın 98. maddesi ve TBMM iç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak gerekli incelemelerin yapılmasını arz ederim.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkındaki Boydak Holding, Akın Çorap ve Koza Holding şirketlerindeki yolsuzluk iddialarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde bir araştırma komisyonu kurularak araştırılmasını istedi.Nurettin Canikli’nin söz konusu iddialara kişisel olarak cevap verdiği ancak belgeli olarak dile getirilen iddialara verdiği cevapların herhangi bir belge içermediğine dikkati çeken Ünsal, iddiaların gerektiği gibi soruşturulmaması halinde bu durumun bir tür sistem krizine dönüşebileceğini söyledi.Ünsal, “Söz konusu iddiaların gerçekliğini araştırmak ve gereken hukuki süreçlerin en tarafsız ve özgür biçimde işletilmesi hususunda siyasi ve hukuki sorumluluğu olan iktidar kanadının bu iddiaların üzerine gitmediği ve iddiaların gerçekliğini ortaya çıkaracak tedbirler almaktan çekindiği yönünde kamuoyunda bir algı oluştuğunu söylemek gerekir. Nurettin Canikli’nin söz konusu iddialara kişisel olarak cevap verdiği ancak belgeli olarak dile getirilen iddialara verdiği cevapların herhangi bir belge içermediği ve dolayısıyla iddialara verilen cevapların, belgeli biçimde gerçekleştirilen iddiaların kamuoyunda yarattığı yolsuzluk algısını gidermekten uzak olduğu da aşikârdır.” dedi.Söz konusu iddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirterek bu iddiaların araştırılması konusunda Meclis’in siyasi sorumluluğunu yerine getirerek bir komisyon kurması gerektiğini belirten Ünsal, iddiaların gerektiği gibi soruşturulmaması halinde bu durumun bir tür sistem krizine dönüşebileceğini kaydetti. Ünsal şöyle konuştu: