Nurettin Canikli’nin yeğeni 15 Temmuz günü 18.53’te ‘vekil aracıyla’ Yunanistan’a gitmiş

Gazeteci Metin Cihan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin Üsküdar Belediye meclis üyeliği yapan yeğeninin WhatsApp konuşmalarını yayınlamaya devam ediyor. Metin Cihan’ın son paylaşımına göre Canikli’nin ‘kirli işlerini’ de yaptığı ileri sürülen yeğeni Kemal Canikli, 15 Temmuz’un yaşandığı gün ‘milletvekilliği araç dokunulmazlık kartıyla’ 18.53’te Yunanistan’a gidiyor.





















Metin Cihan, belgesiyle birlikte yaptığı paylaşımda, “Yeğen, asistan, yasadışı işlerinizin takipçisi, para kasalarınızdan birinin bekçisi ve AK Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi kemal Canikli, tahsis ettiğiniz milletvekili araç dokunulmazlık kartıyla birlikte 15 temmuz 2016 18:53’de niçin Yunanistan’a çıktı?” diyor.Metin Cihan’ın paylaştığı belgelere göre Kemal Canikli, 34 KC 532 plakalı bir araç ile 15 Temmuz 2016 günü darbe girişiminden birkaç saat önce, saat 18:53’te Edirne’deki İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmış.MİT’e ‘kalkışma/hareketlilik/darbe girişimi’ ihbarı 14.30 civarında yapılmıştı. Kemal Canikli’nin MİT’e, darbe girişimi ihbarı yapılmasından hemen sonra ‘araç dokunulmazlık kartıyla’ Yunanistan’a neden gittiği bilinmiyor. Aracın içerisinde kim ya da ne olduğu konusunda da bilgi yok.TİP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık da bu konuyu gündeme getiriyor: “15 Temmuz 2016, saat 18.53. Yani darbe girişiminin MİT’e ihbar edilmesinden birkaç saat sonra oluyor. Acaba araçta yurtdışına çıkarılması gereken birileri mi yoksa bir şeyler mi vardı?”