Nurettin Canikli şikayet etmişti: Rabia Naz'ın babası cezaevine girdi





2018'den bu yana kızı Rabia Naz Vatan için adalet arayışını sürdüren Şaban Vatan, AKP'li Nurettin Canikli'nin açtığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şaban Vatan, bugün Espiye Açık Cezaevi’ne teslim oldu.





RABİA NAZ'IN BABASI CEZAEVİNE GİRDİ





12 Nisan 2018'de 11 yaşındayken şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, sabah saat 07.30'da paylaştığı video ile cezaevine gireceğini duyurdu.





"ŞİMDİ BEN CEZALANDIRILIYORUM"





Eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin açtığı hakaret davasında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Şaban Vatan, Espiye Açık Cezaevi'ne giderken paylaştığı videoda şunları söyledi:





"Katillerin mi yargılanıp ceza alması gerekiyor, yoksa kızının adalet mücadelesini veren bir babanın mı? Ben Rabia Naz için adalet istedim. Her yerde söyledim, bu olayın üstü örtülüyor. Şimdi ben cezalandırılıyorum. Bu ülkede evladını kaybetmiş bir baba susmaz."