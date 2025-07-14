Samanyolu Haber /Gündem / Nurettin Canikli şikayetçi oldu, ölümü aydınlatılamayan Rabia Naz'ın babası cezaevine kondu /14 Temmuz 2025 12:40

Nurettin Canikli şikayetçi oldu, ölümü aydınlatılamayan Rabia Naz'ın babası cezaevine kondu

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve ölümü hala aydınlatılmayan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, eski AKP’li vekil Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Giresun’un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden ve ölümü aydınlatılamayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Cezanın kesinleşmesinin ardından Şaban Vatan cezaevine girdi. Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Katillerin mi yargılanıp ceza alması gerekiyor, yoksa kızının adalet mücadelesini veren bir babanın mı? Ben Rabia Naz için adalet istedim. Her yerde söyledim, bu olayın üstü örtülüyor. Şimdi ben cezalandırılıyorum. Bu ülkede evladını kaybetmiş bir baba susmaz.”

Rabia Naz nasıl öldürüldü?
Rabia Naz, 12 Nisan 2018’de okuldan döndükten sonra saat 17:15 civarında evinin giriş katındaki babasına ait dükkânın önünde sırtüstü yatar halde yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Resmi makamlar başlangıçta ölümü “yüksekten düşme sonucu intihar” olarak değerlendirdi. Ancak, baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini, bir aracın çarpmasıyla öldürüldüğünü ve olayın örtbas edildiğini iddia etti. 

Şaban Vatan, özellikle siyah bir Fiat Doblo marka aracın olayda yer aldığını, bu aracın dönemin Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeni tarafından kullanıldığını ve siyasi bağlantılarla delillerin karartıldığını öne sürdü. Nurettin Canikli’nin de olayın üzerinin kapatılması için talimat verdiği iddia edilmişti.
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