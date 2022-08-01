Samanyolu Haber /Gündem / Nurettin Canikli'ye memleketi Giresun'da protesto şoku /01 Ağustos 2022 11:41

Nurettin Canikli'ye memleketi Giresun'da protesto şoku

15 Temmuz'un ardından büyük şirketlere çökme operasyonlarında ismi ön plana çıkan Nurettin Canikli, Giresun'da protesto edildi.

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Yeni sezon hazırlık çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, hazırlık maçında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Giresunspor taraftarı, AKP'li Nurettin Canikli'ye tepki gösterdi.

Yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Giresun’da devam eden Giresunspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Çotanak Spor Kompleksi’nde hazırlık maçı oynadı.

Sözcü'nün haberine göre karşılaşmanın ilk 17 dakikasında yediği iki golle Rizespor karşısında geriye düşen Giresunspor taraftarları, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye tepki gösterdi. Giresunspor taraftarları karşılaşmanın 30. dakikasında “Canikli elini Giresun'dan çek” tezahüratı yaptı.

SEBEBİ KARAAHMET-CANİKLİ GERİLİMİ Mİ?
İçişleri Bakanlığı, Temmuz ayı başında Süper Lig ekiplerinden Giresunspor için bağış incelemesi başlatarak, kulübe para verilip vermediği ve bunun niteliğini sormuştu. Giresunspor’a yönelik bu incelemenin arkasında Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin ilişkilerinin bozulması iddiaları üzerine taraftarın Canikli’ye tepki gösterdiği ileri sürüldü.
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Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

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