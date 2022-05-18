Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AKP’li Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu’nda Aynur Doğan’ın Dar Hejiroke şarkısı ile 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Sertap Erener tarafından seslendirilen ‘Everyway That I Can’ isimli şarkıyı seslendirdi.





Kayışoğlu, ardından da Aynur Doğan’ın ‘Dar Hejiroke’ şarkısını söyledi. Kayışoğlu, “Bu ülkede” diye sözlerine başladı, “Everyway That I Can” şarkısı söyledi ve “Söyleyebiliyoruz ama” dedikten sonra “Dar Hejiroke” türküsünü seslendirdi ve “Söyleyemiyoruz, bu kadar” dedi. Kayışoğlu’na, AKP ve HDP sıralarından da alkış geldi. Meclis Başkanvekili Haydar Akar, “Şarkılar da bizim türküler de bizim.” ifadelerini kullandı.