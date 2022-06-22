'Nuri' roketi başarıyla uzaya fırlatıldı

Güney Kore yetkilileri, Antarktika'daki bir baz istasyonundan roketin taşıdığı uyduların başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildiğini teyit eden verilerin alındığını duyurdu.



Roket, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki uzay merkezinden bu sabah fırlatılmıştı.



Güney Kore ilk yerli uzay roketi Nuri'yi fırlatarak test etti

Güney Kore’nin geliştirdiği ilk roket, 21 Ekim 2021'de üzerindeki 1,5 ton yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarısız olmuştu.





Bugün başarıyla yörüngeye oturtulan roketin ikinci denemesi, olumsuz hava şartları nedeniyle önce 16 Haziran'a, daha sonrada roketin tank sensöründe arıza çıktığı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.



Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını duyurmuştu.



Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 200 ton ağırlığı ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette 6 motor bulunuyor.



ABD ile ay yörüngesi üzerinde çalışan Güney Kore, 2030 yılına kadar aya insansız uzay roketi göndermeyi hedefliyor.