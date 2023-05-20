Samanyolu Haber /Gündem / Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti /20 Mayıs 2023 14:17

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta müzisyen ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 86 yaşında vefat etti.

SHABER3.COM

Nuri Sesigüzel'den acı haber geldi. Usta sanatçının yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini İbrahim Tatlıses duyurdu.

Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH’tan rahmet dilerim" dedi.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.
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