Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya AYM'den kötü haber

Özakça ve Gülmen, 22 Haziran 2017 tarihinde, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Gülmen ve Özakça, “devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen, başka bir soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınmaları ve haklarında tutuklama kararı verilmesi” nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğini belirtti.







ANKA’nın aktardığına göre, Gülmen ve Özakça ayrıca, “hayati tehlike riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu halde ceza infaz kurumunda tutulmaları” nedeniyle “kötü muamele yasağının” ihlal edildiğini kaydetti. Başvuruda, “savunma hakkının kısıtlanması ve masumiyet karinesinin gözetilmemesi” nedeniyle “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin” belirlenmesi talep edildi.







Anayasa Mahkemesi ise Gülmen ve Özakça’nın tüm iddialarını reddetti.