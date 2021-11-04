Samanyolu Haber /Gündem / Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya AYM'den kötü haber /04 Kasım 2021 16:52

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya AYM'den kötü haber

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edilmek için eylem yapan, gözaltına alınıp tutuklu yargılanırken açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “adil yargılanma hakkı” ile “kötü muamele yasağının” ihlal edildiği yönündeki başvurularını reddetti.

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Özakça ve Gülmen, 22 Haziran 2017 tarihinde, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Gülmen ve Özakça, “devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen, başka bir soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınmaları ve haklarında tutuklama kararı verilmesi” nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğini belirtti.

ANKA’nın aktardığına göre, Gülmen ve Özakça ayrıca, “hayati tehlike riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu halde ceza infaz kurumunda tutulmaları” nedeniyle “kötü muamele yasağının” ihlal edildiğini kaydetti. Başvuruda, “savunma hakkının kısıtlanması ve masumiyet karinesinin gözetilmemesi” nedeniyle “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin” belirlenmesi talep edildi.

Anayasa Mahkemesi ise Gülmen ve Özakça’nın tüm iddialarını reddetti.
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