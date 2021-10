[Nurullah Kaya] İki takımın mücadelesi hem sahada hem mahkemede devam ediyor

NURULLAH KAYA - SAMANYOLUHABER.COM





10 yıl önce şampiyonlukları çalınan Trabzon halkına bu yıl şampiyonluğu getirmek için elinden geleni yapan Trabzonspor, Fenerbahçe’ye karşı önemli bir galibiyet almayı başardı. Maçta hakemin verdiği kararlar Fenerbahçe tarafından çok aşırı derecede eleştirildi. Bu yıl Bordo-mavili ekip, gerçekten çok iyi motive olmuş durumda. İyi bir teknik heyete ve yönetime sahip. Super Lig’e çok iyi bir performansla başlayan Karadeniz ekibi, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-1 mağlup ederek ligteki diğer takımlara ilk haftadan büyük gözdağı vermişti. Şehir ve kulüp bu yıl hiç olmadığı kadar motive.





Trabzonspor iyi bir antrenörle uyumlu bir kadro kurmuşa benziyor. Abdullah Avcı, futbol yönetiminde kendini kanıtlamış bir isim. Avcı, futbolu basit bir oyun gibi düşünmüyor. Kafasında hep bir taktik hep bir strateji var. Oyunun her dakikasında ve anında taktik kurmayı seven bir anlayışa sahip. Eğer Trabzonspor bu havayı devam ettirebilirse ligte zirvedeki yerini koruyabilir. Trabzonspor’un defansında hala biraz güçsüzlük hakim. Avcı’nın kısa sürede defansta görünen açıklarını kapatması gerekiyor. Gol yollarında çok fazla sorun yaşamayacak gibi ancak defansın sağlamlaştırılması gerekiyor. Lig süreci boyunca ciddi sakatlıklar veya önemli aksaklıklar yaşamazlarsa takımda oyunun neticesini belirleyecek çok kabiliyetli oyuncular var.

Yanlışlar yeni yanlışlarla düzeltilmemeli





Trabzonspor, kapalı kapılar ardında kaybettiği şampiyonluğu belki bu sezon sahada tekrar elde edebilir. Türkiye gibi bir ülkede her türlü pazarlığın ve hesabın olduğunu unutmayalım. Elnde güçü bulunduranlar bakalım şampiyonluk için bu yıl kimleri biraz daha ön plana sürecekler hepbirlikte göreceğiz. Trabzonspor hiçbir şekilde siyasetcilerin, federasyonun, hakemlerin, medyanın ve diğer güç odaklarının desteğine ihtiyaç duymadan şampiyon olabilecek bir takım. Umarız Trabzonspor bileğinin hakkıyla kimsenin haksız desteğine ihtiyaç duymadan sahada başarılı olur. Çünkü geçmişte yapılan yanlışların yeni yanlış hesaplarla düzeltmesinin kimseye faydası olmaz.





Trabzonspor’un şampiyonluğu nasıl elinden alınmıştı?





Trabzonspor’un çalınan şampiyonluğuyla ilgili hukuki sürecin geldiği son nokta şöyle; Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak aynı puana sahip Trabzonspor'un gol averajıyla önünde şampiyon olduğu ilan edilmişti. Ancak 3 Temmuz 2011'de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün talimatıyla futbolda şike soruşturması başlatıldı. Şike yapıldığına dair birçok somut delil ele geçirildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasının tanımış çok sayıda kişisi gözaltına alındı. Aziz Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve hükümeti yolsuzluk operasyonları sonrası koltuklarını ve paralarını kaybetmemek için Türkiye’deki karanlık güç odaklarıyla birçok anlaşma yaptı. Yaptığı anlaşmaların biri de futbol üzerineydi. Böylece Türkiye’de hemen her kurumda olduğu gibi yolsuzluk, karapara aklama, şike ve kumpasın havada uçuştuğu Türk futbolundaki pisliklerin temizliği bir başka bahara kalmış oldu. Aziz Yıldırım 21 Nisan 2014'te, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve futbolda şike davasına bakan dönemin polis, savcı ve hakimlerinin sözde paralel devlet yapılanması soruşturmasında yer almasıyla, yeniden yargılanma için başvurdu. Sözde yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın beraatine karar verdi. Karanlık ortaklarıyla her ne zaman sorun yaşasa hemen eski defterleri açan Erdoğan, yargıya verdiği talimatları ortaklarına karşı sürekli kullandı ve kullanıyor. Birçok davalarda olduğu gibi şike davasında da kararlar bir onanıp bir bozuldu. Şimdilik iç hukuk yollarında şikecilerin önünde bir problem yok gibi dünyada ve Avrupa’da ise durum biraz daha bekle gör modunda. CAS, 2010-2011 sezonuna yönelik 2014 yılında verdiği 2013 A/3256 sayılı gerekçeli kararının 267. paragrafında şu açıklama yapıldı; “CAS, şike yapıldığı tespit edilmiş 5 maç ile ilgili olarak kendi değerlendirmesini yapmış ve Türk Yargıtay’ı tüm kişileri aklasa dahi bu durum CAS’ın vereceği kararı etkilemeyecektir.” Sonra madde 580’de G- CAS, davanın esasının Fenerbahçe’ye disiplin yaptırımı uygulaması gerektiğine karar vermişti. Böylece CAS, Fenerbahçe’nin UEFA müsabakalarından iki yıl süre ile men edilmesine karar verdi. Bu karar sonrası Fenerbahçe, kumpas, sahte delil diyerek hazırladığı dosyayı UEFA’ya götürüp “Trabzonspor da şike yaptı” suçlamasında bulundu. Ancak UEFA bu başvuruyu reddetti. Ancak ne UEFA ne de FIFA Fenerbahçe’yle ilgili verdikleri kararın uygulanması adına bir adım atmadı. İsviçre Federal Mahkemesi’nden de beklediğini alamayan Trabzonspor tüm hukuki yolların tükendiğini belirterek konuyu geçtiğimiz aylarda AHİM’e taşıdı. Bakalım her iki takımın sahada ve mahkemelerdeki mücadelesinde kazanan kim olacak hep birlikte göreceğiz.