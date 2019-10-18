Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyım atandı

'Terör soruşturması' gerekçe gösterilerek tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine kayyım atandı. Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, belediye başkanı olarak görevlendirildi. HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine de Kaymakam Doğramacı görevlendirildi.







Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz, İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.





Mardin Valiliği tarafından Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.





HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.