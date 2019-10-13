Nusaybin'de halk tedirgin: Göç başladı

DW Türkçe'den Şirvan Görer haberine göre ilçe sakinleri yeniden göç yollarında. Suriye’nin Kamışlı kentinin sıfır noktasında bulunan ilçenin sakinleri hendek ve barikat sürecinde travma yaşamıştı.







Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" beşinci gününde devam ediyor. Sınırın Suriye tarafında çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye tarafında da tedirginlik ve buna bağlı olarak başlayan bir göç dalgası gelişiyor. Suriye’nin Kamışlı kentinin sıfır noktasında bulunan Mardin’in Nusaybin İlçesi bu merkezlerden biri. Hendek ve barikat sürecinde yaşananlardan dolayı bir travma yaşayan kent sakinleri, sınırın öte tarafında başlayan ve ilçe merkezine sıçrayan yoğun silah sesleri ve patlamalar ile aynı ruh haline büründü. Söz konusu süreçte evlerini terk ederek başka yerlere göç eden Nusaybinliler yine göç yolunda.





Harekatın başladığı ilk gün sakin olan Nusaybin kent merkezi 2 günde ilçe merkezine düşen top mermileri ile sarsıldı. Top mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 47 yaşındaki Fatma Yıldız ile kızları 12 yaşındaki Emine ve 16 yaşındaki Leyla yaşamını yitirdi. Yaşanan ölümlerin ardından kentte tedirginlik başladı. Eğitime ara verildi. Sabah saatlerinde sakin olan kent, akşama doğru yoğun patlama ve silah sesleri ile yankılandı. Çatışmalar yoğunlaşınca ikinci günün akşamı kaymakamlık yaptığı anonslarda vatandaşların dışarıda kalmamaları, evlerine gitmeleri ve evlerinin bodrum katlarında kalmaları yönünde uyarılara bulundu. Nusaybin Belediyesi de Kriz Koordinasyon merkezleri kurduğunu duyurdu.



