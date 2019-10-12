Samanyolu Haber /Gündem / Nusaybin'deki havanlı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişi defnedildi /12 Ekim 2019 11:30

Nusaybin'deki havanlı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişi defnedildi

Mardin Nusaybin'de dün yaşanan patlamada yaşamını yitiren 9 kişi bugün sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Yeni Turan Mahallesi’nde dün Suriye tarafından atılan havan mermilerinden kaynaklı yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Hayatını kaybedenlerden Hasan Muhammed, Orhan Doğan, Adnan Doğan, Hüseyin Çakır, Mehmet Şirin Demir ve Ahmet Delen Kışla Mahallesi’nde bulunan Hececa (Hacılar) Mezarlığı’nda defnedildi. Hayatını kaybeden Naif Sincar, Dara Ali ve Aytekin Eroğlu ise sabahın erken saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Morris Mezarlığı’nda defnedildi. 
 
Acının hakim olduğu cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı. Okunan duaların ardından cenazeler yan yana defnedildi. 

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