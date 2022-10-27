Samanyolu Haber /Politika / Nuşirevan Elçi CHP'ye katıldı /27 Ekim 2022 16:13

Nuşirevan Elçi CHP'ye katıldı

Katılımcı Demokrasi Partisi kurucu genel başkanı ve eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi’nin yeğeni, eski Şırnak Baro Başkanı avukat Nuşirevan Elçi CHP'ye katıldı. Elçi'nin rozetini takan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu ve yönettiği, Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik’in koordinatörlüğünü yürüttüğü Doğu Masası çalışmaları sonucu partiye katılımlar sürüyor.

Katılımcı Demokrasi Partisi kurucu genel başkanı ve eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi’nin yeğeni, eski Şırnak Baro Başkanı avukat Nuşirevan Elçi, Şerafettin Elçi’nin oğlu Renas Elçi ve beraberindeki heyet CHP’ye katıldı.

Nuşirevan Elçi’nin üyelik formunu Kılıçdaroğlu imzaladı, Elçi’nin rozetini de Kılıçdaroğlu taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’ye üyelik rozetini taktı.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, ‘Siz Sivas’ın ötesine bile geçemezsiniz’ derdi. Cumhuriyet Halk Partisi bugün toplumun her kesimini kucaklamak istemektedir. Bu konuda ciddi adımlar attık” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nuşirevan Elçi CHP'ye katıldı Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:05