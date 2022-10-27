Nuşirevan Elçi CHP'ye katıldı

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu ve yönettiği, Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik’in koordinatörlüğünü yürüttüğü Doğu Masası çalışmaları sonucu partiye katılımlar sürüyor.



Katılımcı Demokrasi Partisi kurucu genel başkanı ve eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi’nin yeğeni, eski Şırnak Baro Başkanı avukat Nuşirevan Elçi, Şerafettin Elçi’nin oğlu Renas Elçi ve beraberindeki heyet CHP’ye katıldı.



Nuşirevan Elçi’nin üyelik formunu Kılıçdaroğlu imzaladı, Elçi’nin rozetini de Kılıçdaroğlu taktı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’ye üyelik rozetini taktı.



Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, ‘Siz Sivas’ın ötesine bile geçemezsiniz’ derdi. Cumhuriyet Halk Partisi bugün toplumun her kesimini kucaklamak istemektedir. Bu konuda ciddi adımlar attık” dedi.