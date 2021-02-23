Nusret Dede’ye ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiler ama kalp ilacını vermiyorlar

1,5 ay önce tutuklanıp Manisa T Tipi Cezaevine gönderilen 84 yaşındaki Nusret Muğla dün ilk defa ailesiyle kapalı görüş yaptı. Koronavirüs aşısı olduğu için 20 dakika görüşe geç getirilen Muğla kalp, tansiyon, romatizma, prostat, böbrek sorunları ve beyinde denge bozukluğu nedeniyle günde 14 ilaç kullanıyor.
BoldMedya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre, 6 Ocak 2021’de Manisa’daki evinde tutuklandığında tüm ilaçlarını yanına alan Muğla’nın Latixa adlı raporlu kalp ilacı bitti, yeni ilaç ise henüz verilmedi.
“O İLACI ALMAMASI BİZİ TEDİRGİN EDİYOR”
Nusret Muğla’nın oğlu Mustafa Said Muğla, “Raporlu olduğu halde yenisini vermiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Bizden rapor da istemediler. Sisteme girdiklerinde hangi ilaçları kullandığını görüyorlar. O ilacı almaması bizi tedirgin ediyor. Babamla dün ilk defa görüş yaptık. Gardiyanların kolunda geldi” dedi.
“CEZAEVİNDE KALABİLİR” RAPORU VERİLDİ
Tutuklu bulunduğu süre içinde Manisa Şehir Hastanesi doktor heyetine götürülen Nusret Muğla’ya düz bir yerde olmak koşuluyla ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verildi. 14 kişilik koğuşta 22 kişiyle birlikte kalan Muğla’nın İzmir Menemen R Tipi Cezaevine sevk edilmesi bekleniyor. Mustafa Said Muğla, “Şu anda babam merdivenli koğuşta kalıyor. Sayıları da çok fazla. Avukatlarımız rapora itiraz edecekler. Tekrar doktora götürülecek. Karantinadan normal koğuşa yeni geçmişti tekrar karantinaya alacaklar” diye konuştu.
HALİL KARAKOÇ’A DA AYNI RAPOR VERİLDİ
Muğla ile aynı davada yargılanan ve aynı gün tutuklanan 82 yaşındaki Halil Karakoç’a da ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verildi. Kalçasındaki kırıktan dolayı daha önce ameliyat geçiren Halil Karakoç yürümekte zorlanıyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını eşinin yardımıyla karşılayabiliyordu. Şeker, kolesterol, kalp, mide rahatsızlıkları için ilaçlar kullanan Halil Karakoç’un son sağlık durumu bilinmiyor.
Cemaat soruşturmaları kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Nusret Muğla ve Halil Karakoç’un cezalarını Yargıtay onayladığı için 6 Ocak’ta tekrar tutuklandılar. Nusret Dede, Manisa T Tipi Cezaevinde daha önce 7 ay, Halil Karakoç ise 18 ay kalmıştı. Uzun yıllar Manisa’da ayakkabıcılık yapan Muğla, Bank Asya’ya para yatırdığı, Manisa’daki Feza Derneği’ne üye olduğu ve Nevbahar adlı grup kurdukları için 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.