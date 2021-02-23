Nusret Dede’ye ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiler ama kalp ilacını vermiyorlar

1,5 ay önce tutuklanıp Manisa T Tipi Cezaevine gönderilen 84 yaşındaki Nusret Muğla dün ilk defa ailesiyle kapalı görüş yaptı. Koronavirüs aşısı olduğu için 20 dakika görüşe geç getirilen Muğla kalp, tansiyon, romatizma, prostat, böbrek sorunları ve beyinde denge bozukluğu nedeniyle günde 14 ilaç kullanıyor.







BoldMedya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre, 6 Ocak 2021’de Manisa’daki evinde tutuklandığında tüm ilaçlarını yanına alan Muğla’nın Latixa adlı raporlu kalp ilacı bitti, yeni ilaç ise henüz verilmedi.

“O İLACI ALMAMASI BİZİ TEDİRGİN EDİYOR”





“CEZAEVİNDE KALABİLİR” RAPORU VERİLDİ



