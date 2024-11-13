Samanyolu Haber /Gündem / Nusret'e büyük şok: Banka hesabı akılalmaz yöntemle soyuldu /13 Kasım 2024 22:56

Nusret'e büyük şok: Banka hesabı akılalmaz yöntemle soyuldu

Şanlıurfa'da restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çeken şüpheli tutuklandı.

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Şanlıurfa'da iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'nin hesabından, sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.A.B., tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İ.A.B. isimli şüpheli ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti.  Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak bankadan çıkan İ.A.B.’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini tespit etti.

Polis ekipleri olay sonrası bankadan ayrılan İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından İ.A.B. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.

 Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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