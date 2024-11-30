Nusret'le çektirdiği fotoğraf milletvekilinin başını yaktı





Sosyal Medya Paylaşımı Olayı Alevlendirdi





Harcamalar Müfettişlerin Dikkatini Çekti

Daniel B’nin lüks harcamaları ve sosyal medya paylaşımları, müfettişleri harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, milletvekilinin 1,3 milyon avro değerinde bir yatırım dolandırıcılığına karıştığı ortaya çıktı.









Yüzlerce Kişi Savcılığa Başvurdu

Almanya, Dubai’de altın kaplama biftek yiyerek Nusret Gökçe ile fotoğraf çektiren bir milletvekilinin yarattığı skandalla sarsılıyor. Milletvekili Daniel B’nin servetini inceleyen müfettişler, tam 1,3 milyon avroluk bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.Bavyera Eyalet Şansölyeliği’nde üst düzey bir meclis üyesi olan Daniel B, Dubai’de eşiyle birlikte ünlü restoran zinciri Nusr-Et’e giderek, 1.300 avroluk altın kaplama biftek ve 230 avroluk içki siparişi verdi. Daha sonra restoranın sahibi Nusret Gökçe ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan milletvekili, Almanya’da büyük bir tepki dalgası yarattı.Savcılık, Daniel B’nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan büyük miktarlarda para topladığını belirtti. Şirketin, borsa trendlerini hesaplayan bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek insanlara “yüzde 30 gelir garantisi” sunduğu açıklandı. Ancak bu vaatlerin gerçek olmadığı ve toplanan paraların dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı anlaşıldı.Olayın patlak vermesiyle birlikte, Daniel B’nin şirketine yatırım yapan yüzlerce mağdur savcılığa şikâyette bulundu. Soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el konuldu ve detaylı incelemeler başlatıldı.