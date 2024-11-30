Nusret'le çektirdiği fotoğraf milletvekilinin başını yaktı

Sosyal Medya Paylaşımı Olayı Alevlendirdi
Bavyera Eyalet Şansölyeliği’nde üst düzey bir meclis üyesi olan Daniel B, Dubai’de eşiyle birlikte ünlü restoran zinciri Nusr-Et’e giderek, 1.300 avroluk altın kaplama biftek ve 230 avroluk içki siparişi verdi. Daha sonra restoranın sahibi Nusret Gökçe ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan milletvekili, Almanya’da büyük bir tepki dalgası yarattı.
Harcamalar Müfettişlerin Dikkatini Çekti
Daniel B’nin lüks harcamaları ve sosyal medya paylaşımları, müfettişleri harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, milletvekilinin 1,3 milyon avro değerinde bir yatırım dolandırıcılığına karıştığı ortaya çıktı.
“Yüzde 30 Gelir Vaadiyle” Yatırımcıları Kandırdı
Savcılık, Daniel B’nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan büyük miktarlarda para topladığını belirtti. Şirketin, borsa trendlerini hesaplayan bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek insanlara “yüzde 30 gelir garantisi” sunduğu açıklandı. Ancak bu vaatlerin gerçek olmadığı ve toplanan paraların dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı anlaşıldı.
Yüzlerce Kişi Savcılığa Başvurdu
Olayın patlak vermesiyle birlikte, Daniel B’nin şirketine yatırım yapan yüzlerce mağdur savcılığa şikâyette bulundu. Soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el konuldu ve detaylı incelemeler başlatıldı.