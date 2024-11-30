Samanyolu Haber /Dünya / Nusret'le çektirdiği fotoğraf milletvekilinin başını yaktı /30 Kasım 2024 12:27

Nusret'le çektirdiği fotoğraf milletvekilinin başını yaktı

Her şey Bavyera Eyalet meclisi üyesi milletvekilinin eşi ile gittiği Dubai'de Nusret'in restoranuna uğraması ile başladı. Restoranda altın kaplamalı biftek yanında da tam 230 euro'luk şarap içen milletvekili bununla da yetinmedi o anlarda Nusret ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafı görenler bu gelirin kaynağının araştırılması için ayağa kalkınca skandal da patlamış oldu.

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Almanya, Dubai’de altın kaplama biftek yiyerek Nusret Gökçe ile fotoğraf çektiren bir milletvekilinin yarattığı skandalla sarsılıyor. Milletvekili Daniel B’nin servetini inceleyen müfettişler, tam 1,3 milyon avroluk bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.

Sosyal Medya Paylaşımı Olayı Alevlendirdi

Bavyera Eyalet Şansölyeliği’nde üst düzey bir meclis üyesi olan Daniel B, Dubai’de eşiyle birlikte ünlü restoran zinciri Nusr-Et’e giderek, 1.300 avroluk altın kaplama biftek ve 230 avroluk içki siparişi verdi. Daha sonra restoranın sahibi Nusret Gökçe ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan milletvekili, Almanya’da büyük bir tepki dalgası yarattı.

Harcamalar Müfettişlerin Dikkatini Çekti

Daniel B’nin lüks harcamaları ve sosyal medya paylaşımları, müfettişleri harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, milletvekilinin 1,3 milyon avro değerinde bir yatırım dolandırıcılığına karıştığı ortaya çıktı.

“Yüzde 30 Gelir Vaadiyle” Yatırımcıları Kandırdı

Savcılık, Daniel B’nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan büyük miktarlarda para topladığını belirtti. Şirketin, borsa trendlerini hesaplayan bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek insanlara “yüzde 30 gelir garantisi” sunduğu açıklandı. Ancak bu vaatlerin gerçek olmadığı ve toplanan paraların dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı anlaşıldı.

Yüzlerce Kişi Savcılığa Başvurdu

Olayın patlak vermesiyle birlikte, Daniel B’nin şirketine yatırım yapan yüzlerce mağdur savcılığa şikâyette bulundu. Soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el konuldu ve detaylı incelemeler başlatıldı.
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