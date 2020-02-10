"Nutella'nın hepsini kim yedi?" başlıklı karikatürde iki çocuk başka bir siyahi çocuğu işaret ediyor.

Gönderi, 5 Şubat Dünya Nutella Günü'nü kutlayan etiketi kullandı.

Nutella'nın resmi sosyal medya hesabı, karikatürü içeren gönderiye "Dünya Nutella Günü'nü kutlamamıza yardımcı olduğunuz için harikasınız. Eğlenmeye devam!" diye cevap verdi.

Etkileşimi gören Keele Üniversitesi'nde ebelik öğrencisi Keelie Grindley, Facebook sayfasına "Korkunç derecede ırkçı" yazarak rahatsızlığını ifade etti.

Keelie, "İnsanların ten rengiyle dalga geçmekte 'eğlenceli' hiçbir şey görmüyorum. Aynı şeyin siz ve şirketiniz için söylenememesi utanç verici. Sizin gibi büyük bir şirketin sosyal medyadaki ırkçılığa göz yumduğunu görmek harika" diye ekledi.





Yorum derhal kaldırılsa da marka şimdi de bir özür mesajı yayımladı.





Nutella'nın sahibi Ferrero'nun sözcüsü, yorum isteyen The Independent'a şunları söyledi: "Dünya Nutella Günü'nde Instagram'da yanlışlıkla paylaşılan gönderiyle istemeden rencide etmiş olabileceğimiz herkesten samimiyetle özür diliyoruz."





Sözcü, yorumun yanlışlıkla paylaşıldığını, sonrasında da "hatayı" fark eden personel tarafından 10 dakika içinde kaldırıldığını kabul etti.





"Irkçılığın her şekline karşıyız ve nefret söylemiyle, ırkçılıkla ya da bu tür mesajlar paylaşan kişilerle ilişkilendirilmeye niyetimiz yok. Gelecekte böyle hatalardan kaçınmaya yönelik süreçlerin yürütülmesini sağlıyoruz" diye de ekledi.





Olay, İtalyan moda evi Prada'ya karşı ırkçılık suçlamaları sonrasında şirket çalışanlarının "duyarlılık eğitimi" alacağının açıklamasından sadece bir gün sonra yaşandı.





Lüks marka, Aralık 2018'de New York şehir merkezindeki mağazasının dışına "yüzü siyaha boyanmış maymunlara" benzeyen "Pradamalia" heykellerini yerleştirdiği için eleştirilmişti.





Prada, oyuncakları sergiden ve dolaşımdan hızla geri çekip "gerçek dünyaya herhangi bir referans niyeti taşımadığını ve kesinlikle siyahi suratı olmadığını" söylediği "hayali yaratıklar" yüzünden özür dileyen bir açıklama yapmıştı.





Yapılan anlaşmaya göre Prada'nın çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki ilerlemesi iki yıl boyunca harici bir kuruluş tarafından izlenecek.





Independent Türkçe

