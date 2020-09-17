Samanyolu Haber /Gündem / Nutella'nın 'helal misiniz' sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı /17 Eylül 2020 12:22

Nutella'nın 'helal misiniz' sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı

Ünlü çikolata markası Nutella'da “ürünleriniz helal mi?” tartışması yaşanıyor. Nutella’nın “helal değil” cevabı sosyal medyada gündem olunca, ünlü çikolata markası yeni bir açıklama yaparak özür diledi.

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 İtalyan firması Ferrero Spa’nın en tanınmış ürünlerinden biri olan Nutella’nın sosyal medya hesabının Twitter’dan bir soruya verdiği cevap gündem oldu.
Nutella’ya bir kullanıcı “Nutella helal mi?” diye sordu. Bu soruya “Hayır helal değil” şeklinde yanıt verildi.

Tepkilerin ardından geri adım atan Nutella, hatalı tweet attıklarını söyleyerek özür diledi.

Firma, “Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin % 90’ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet’imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz” açıklamasında bulundu.

Bu olayın ardından bazı Türk firmaları sosyal medyada ürünlerinin fotoğraflarını “%100 Halal” notunu ekleyerek paylaştı. 
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