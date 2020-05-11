Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta 3 çocuk Korona bağlantılı olduğu tahmin edilen hastalık nedeniyle hayatını kaybetti /11 Mayıs 2020 23:38

New York'ta 3 çocuk Korona bağlantılı olduğu tahmin edilen hastalık nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs bağlantılı olduğu tahmin edilen ancak henüz tam bir açıklama getirilemeyen hastalık nedeniyle New York'ta 3 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

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New York Valisi Andrew Cuomo, Covid-19 bağlantılı olduğu düşünülen ancak henüz türü belirlenemeyen bir hastalığın küçük yaştaki çocuklarda görüldüğünü açıkladı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre New York eyaletinde bu hastalığın 73 çocukta tespit edildiğini belirten Cuomo, 3 çocuğun da hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. Çocuklardan ikisinin 8 yaşın altında olduğu kaydediliyor.

Cuomo, meydana gelen ölümlerin kan damarlarında inflamasyona ve muhtemelen bunun neticesinde kalp hastalıklarına yol açan "yeni bir sendromdan" kaynaklandığını duyurdu.

Cuomo, 'gizemli' hastalığı, "Belirtileri toksik şok sendromuna benziyor. Bu, normal bir Covid-19 vakası değil. Bildiğiniz üzere Covid-19 daha çok solunum yollarını etkiliyor. Bu hastalıkta ise bazen kan damarlarının bazen de kalbin iltihaplandığını görüyoruz" şeklinde tanımladı.

Cuomo, bu sendromun kesin olarak koronavirüsten mi kaynaklandığının henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını söyledi.

ABD'de salgının merkezi konumundaki New York'ta, 26 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 344 bine yaklaştı.
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