NYT: ABD, El Kaide'nin iki numarasını İran'da suikastle öldürttü

New York Times'ın haberine göre Abu Muhammed el-Masri mahlaslı Abdullah, 7 Ağustos'ta Tahran'da motosikletli iki İsrail ajanı tarafından vurularak öldürüldü. Ajanların, ABD adına suikastı gerçekleştirdikleri iddia ediliyor.







O esnada arabada bulunan Abdallah'ın kızı Miriam da vurularak öldürüldü. Miriam, El Kaide'nin kurucusu Osama Bin Ladin'in öldürülen oğlu Hamza'nın eşiydi.





Abdullah, 7 Ağustos 1998'de Afrika kıtasındaki iki ABD büyükelçiliğinin bombalandığı saldırıları organize etmekle suçlanıyordu.





ABD federal polisi, El Kaide örgüt liderinin yakalanmasına yol açan her türlü bilgi için 10 milyon dolarlık bir ödül teklif ediyordu.





İranlı yetkililer, 2003 yılından beri ülkede bulunan Abdullah'ın ölümünü resmen tanımadı. İran Dışişleri Bakanlığı New York Times'ın haberi yalanladı. Bakanlık açıklamasında, 'Washington ve Tel Aviv'in ara sıra medyaya böyle yanlış bilgililer sızdırarak İran'ı bu örgütle bir araya getirmeye' çalıştığı öne sürüldü.





Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, haberindeki detayları doğrulamadı ve operasyonda ABD'nin rol oynayıp oynamadığı hakkında bir açıklamada bulunmadı.