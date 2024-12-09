NYT: ABD, Suriye'de yönetimi ele geçiren gruplara Türkiye üzerinden mesaj gönderdi

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakarak ülkeden ayrılması sonrası Suriye'deki Esad dönemi de sona erdi. ABD basınına yansıyan haberlere göre, ABD yönetimi bu süreçte cihatçı gruplara Türkiye üzerinden mesaj iletmişti.





The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Joe Biden yönetimi, son günlerde, Esad'ın 'aniden devrilmesini' sağlayan gruplara Türkiye hükümeti aracılığıyla mesajlar iletiyordu. Gazetenin mesajlar konusunda bilgi sahibi ABD'li ve Türkiyeli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, söz konusu mesajlarında, yönetimi ele geçiren gruplara IŞİD ile 'birlik olmama' konusunda uyarılarda bulunmuştu. ABD'nin Türkiye aracılığıyla iletişime geçtiği gruplar ise yine Türkiye aracılığıyla ABD yönetimine güvence verdi. Buna göre, söz konusu grupların IŞİD'in hareketlerinin bir parçası olmasına izin verme niyeti yoktu.





HTŞ LİDERİ COLANİ'DEN 'CAZİBE HAREKATI'





Kimliklerinin gizli kalması şartıyla devam eden iç tartışmalara dair bilgi veren yetkililer, Başkan Biden ve üst düzey danışmanlarının şu anda cihatçı gruplarla ne ölçüde doğrudan temas kurması gerektiğini tartıştığını anlattı. ABD'li istihbarat analistleri ve politika yapıcıların söz konusu grupların 'ciddi anlamada değişip değişmediğini' ya da 'değişmeye hazırlıklı olup olmadıklarını' ve ABD ile bölgedeki müttefiklerinin 'terör bağlantıları' konusundaki endişelerini ele alma yollarını tespit etmeye çalıştığı belirtildi.





Habere göre, ABD istihbarat kurumları ve Demokrat Partili Joe Biden yönetimindeki üst düzey yetkililer, halen HTŞ ve lideri Ebu Muhammed El Colani'yi değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi. ABD'li bir yetkili, 'meşruiyete istekli' olduğu ifade edilen HTŞ lideri Colani'nin tavrını 'cazibe harekatı' sözleriyle tarif etti. Yetkili, "Cazibe harekatı, insanların yeni bir sayfa açıyor olduğu ve öncesinde olduğundan farklı düşündüğü anlamına gelebilir; dolayısıyla, onları dinlemelisiniz. Öte yandan, cazibe harekatları bazen yanlış yönlendirici de olabildiğinden ihtiyatlı olmanız gerekir" değerlendirmesinde bulundu. ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin ülkenin 'terör' listesinde olsalar da HTŞ ve liderleriyle konuşma izni olduğunu ama kendilerine maddi destek sağlayamadıklarını ifade etti.





ABD'DEN SDG'YE 'IŞİD' MESAJI

Joe Biden yönetiminin henüz doğrudan HTŞ ile konuşmadığı ancak ABD ordusunun Suriye'deki 'ana terörle mücadele ortağı' olduğu ifade edilen Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yakından ve doğrudan çalıştığı aktarılan haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin, Deyr el zor ve Ebu Kemal de dahil olmak üzere Suriye'nin doğusundaki bölgeleri kontrol altına almak üzere operasyonları için bölgedeki Kürt güçlerini teşvik etmiş ve kendilerine istihbarat sağlamış olduğunu anlattı.



